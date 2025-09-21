聽新聞
0:00 / 0:00
機器人紅火 熱門股大閱兵…台積電、大同等有望點火上攻
隨著OpenAI成立專責團隊開發人形機器人演算法、Figure獲輝達、高通等加碼投資，及特斯拉預計年底推新一代Optimus原型機，人形機器人大軍顯然來得比想像快，台股機器人概念股欲小不易，不僅科技業者受惠，傳產工具機族群也搭上順風車。
法人分析，台股上周五收黑，但後市仍持續看多，已整理一段時間的機器人概念股，有望再度點火上攻，可留意決策系統、動力能源、視覺、邊緣AI等四大族群。
外電報導，OpenAI正組建一支能夠開發控制人形及其他類型機器人的演算法團隊，目標是朝通用人工智慧（AGI）邁進。特斯拉日前公布財報時，也宣布今年底可推出人形機器人Optimus第三版原型機種，預估2026年開始量產人形機器人Optimus，目標五年內年產100萬台。
群益投顧分析，人形機器人發展加速主因之一，是大語言模型（LLM ）與大型多模態模型（LMM）讓人形機器人可進行決策。目前與機器人決策系統相關，涵蓋台積電（2330）、聯發科、研華、研揚、凌華、盟立、融程電、羅昇、振樺電、樺漢等晶片、工業電腦、工控、軟體供應鏈。
原因之二是新型馬達與動力相關零組件規格提升，台股中投入機器人動力與能源系統的廠商，包括台達電、大同、士林電機、上銀、台灣精銳、和大、東元、和椿、直得、奇鋐、雙鴻等。至於視覺系統，也有大立光、亞光、佳能、所羅門等。
早已率先運用於企業生產線的協作機器人也值得留意。協作機器人大廠達明即將於26日掛牌上市，也將帶動新一波話題，使邊緣AI跟上主流列車，研華、樺漢、研揚、宜鼎等邊緣運算概念股也受矚目。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言