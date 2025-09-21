機器人紅火 熱門股大閱兵…台積電、大同等有望點火上攻

隨著OpenAI成立專責團隊開發人形機器人演算法、Figure獲輝達、高通等加碼投資，及特斯拉預計年底推新一代Optimus原型機，人形機器人大軍顯然來得比想像快，台股機器人概念股欲小不易，不僅科技業者受惠，傳產工具機族群也搭上順風車。

法人分析，台股上周五收黑，但後市仍持續看多，已整理一段時間的機器人概念股，有望再度點火上攻，可留意決策系統、動力能源、視覺、邊緣AI等四大族群。

外電報導，OpenAI正組建一支能夠開發控制人形及其他類型機器人的演算法團隊，目標是朝通用人工智慧（AGI）邁進。特斯拉日前公布財報時，也宣布今年底可推出人形機器人Optimus第三版原型機種，預估2026年開始量產人形機器人Optimus，目標五年內年產100萬台。

群益投顧分析，人形機器人發展加速主因之一，是大語言模型（LLM ）與大型多模態模型（LMM）讓人形機器人可進行決策。目前與機器人決策系統相關，涵蓋台積電（2330）、聯發科、研華、研揚、凌華、盟立、融程電、羅昇、振樺電、樺漢等晶片、工業電腦、工控、軟體供應鏈。

原因之二是新型馬達與動力相關零組件規格提升，台股中投入機器人動力與能源系統的廠商，包括台達電、大同、士林電機、上銀、台灣精銳、和大、東元、和椿、直得、奇鋐、雙鴻等。至於視覺系統，也有大立光、亞光、佳能、所羅門等。

早已率先運用於企業生產線的協作機器人也值得留意。協作機器人大廠達明即將於26日掛牌上市，也將帶動新一波話題，使邊緣AI跟上主流列車，研華、樺漢、研揚、宜鼎等邊緣運算概念股也受矚目。