外資力捧強棒帶頭衝 南亞科、華邦電等可望領軍衝關26K

外資是推升台股這波迭創新高的最大主力，統計顯示，南亞科（2408）、華邦電（2344）、力積電等14檔個股獲得外資證券給予「買進」評等或提高目標價，且獲外資法人上周無懼大盤高檔仍持續買超，可望領軍台股衝關26,000點。

CMoney統計，南亞科、華邦電、力積電、欣興、聯電、鴻海、旺宏、英業達、緯創、京元電子、廣達、玉山金、元大金、環球晶等14檔個股獲得外資證券調高目標價或維持「買進」或「優於大盤」評等，也是外資上周買超標的。

外資買超最多的這14檔個股，以半導體股占七檔最多，其次是電腦及周邊設備股占三檔，電子零組件及其他電子股各一檔。唯二非電子股則都是金融股。

在這些個股中，以記憶體族群最受矚目，受惠於供需失衡，外資證券忙著大幅調高相關個股目標價或評等，南亞科、華邦電等單周漲幅都超過兩成，遠勝於大盤加權指數同期間0.4%的漲幅。

其中，外資上周最愛南亞科，全周大買13萬張，且投信及自營商也都站在買方，推升股價上周狂漲37.9%。摩根士丹利證券（大摩）將南亞科評等由「中立」升至「優於大盤」，目標價更由48元大升至90元，調幅高達87.5%。

至於華邦電及旺宏，上周分別獲得外資買超9.3萬、2.3萬張，股價分別大漲31.6%、23.2%。大摩將華邦電目標價調高26%、旺宏上調75%。

記憶體價格大漲，嘉惠矽晶圓族群。環球晶上周獲外資買超1.2萬張，股價強漲近三成。環球晶上周獲得大摩及高盛同步調升目標價，調幅最高達57%，目標價上看608元。

另外，欣興受惠於人工智慧（AI）及蘋果新機需求，本月以來受到大摩、大和資本及高盛肯定，上周獲得外資法人買超4.8萬張，股價上漲9%。聯電則有與英特爾合作題材加持，上周同樣獲得外資法人買超4.8萬張，股價上漲5.1%。

在金融股方面，外資對於壽險股看法不一，較偏好銀行及證券股。玉山金、元大金上周都獲得外資買超1.3萬張，股價則是一跌一漲。