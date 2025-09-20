DWS：獲利成長與AI熱潮推動股市 要小心漲幅已高與地緣風險

企業獲利持續成長，加上利率走低，為股市提供上行動能。DWS全球投資長韋達（ Vincenzo Vedda）表示，全球企業獲利在2025至2026年預期將成長7%-11%。未來12個月，全球股市以本地貨幣計算的總報酬率預估約7% 。

人工智慧（AI）快速發展，也是推升股市的主要動能之一，但韋達認為，市場對此題材的炒作也不容忽視。即使如此，韋達並不建議逆勢操作，因為AI的應用才剛起步。

不過，股市前景不會一帆風順，風險依然存在。韋達指出，首先，股票整體估值偏高，尤其是美股。高估值不代表應立即出脫持股，但確實是一項風險指標。目前S&P 500指數本益比已24倍，逼近1999年水準，目前市場參與者的行為主要受到「害怕錯過」的心理驅動。若高估值企業無法維持高速成長，股價恐面臨急跌，尤其是科技股。

韋達指出，其次，市場集中度過高，S&P 500指數前十大企業市值已占整體市值40%。此外，地緣政治風險雖暫未明顯衝擊股市，但投資人已開始反映相關憂慮，金價年初至今已大漲33%，正是避險情緒升溫的具體表現。

韋達表示，另一個值得關注的訊號是，部分國家長天期主權債券殖利率大幅上升，加上公共債務居高不下，投資人需提高警覺。若無重大經濟或地緣政治事件爆發，股市仍有望延續升勢。