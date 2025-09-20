漲勢擋不住？美股續創新高 法人樂觀看台股「多頭趨勢不變」

快訊

中央社／ 台北20日電
台股本週頻創高，19日跌190.99點，收在25578.37點，週線連4紅。圖為台股示意圖。聯合報系資料照／記者曾學仁攝影
台股本週頻創高，19日跌190.99點，收在25578.37點，週線連4紅。美股19日延續漲勢，道瓊工業指數、那斯達克指數續創新高；法人指出，聯準會維持寬鬆政策、AI擴大發展都是台廠重要利基，樂觀看待台股多頭趨勢不變。

本週台股指數屢創新高，但19日跌190.99點，收在25578.37點，成交值新台幣5974.85億元。三大法人合計賣超114.52億元，自營商買超54.15億元、投信賣超11.22億元、外資及陸資賣超157.45億元。

美國聯邦準備理事會（Fed）宣布今年首次降息後，華爾街股市收盤再創新高，延續近期漲勢。

19日道瓊工業指數上漲172.85點或0.37%，標普500指數上漲32.4點或0.49%；那斯達克指數上揚160.75點或0.72%，費城半導體指數下滑45.92點或0.73%。

台積電美國存託憑證（ADR）跌1.4%，收264.87美元；輝達股價漲0.24%，英特爾下跌3.24%。

PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜表示，美股表現強勢，激勵台股持續改寫歷史新高，聯準會維持寬鬆政策有利企業投資，加上美台關稅談判仍存在轉機，同時AI擴大發展都是台廠重要利基，樂觀看待台股多頭趨勢不變。

他指出，輝達投資50億美元入股英特爾，雙方擬共同開發個人電腦與資料中心晶片計畫，雖然短期對台灣供應鏈暫無影響，但若未來雙方擴大合作，原本台廠握有的先進封裝訂單，中長期可能轉移至英特爾內部封裝產線，使台廠封測廠商面臨影響，建議未來可留意相關大廠釋出的訊息展望。

投顧分析師指出，眾所期盼的降息已至，指數頻創高之下，追價力道不足，但多頭結構仍穩固，可關注長線趨勢維持正向的AI相關供應鏈。

分析師指出，此次降息主因來自勞動市場數據降溫，通膨數據仍受關稅影響偏高，要判斷是否再加大降息幅度，關鍵是未來非農就業人數是否大幅減少；然而，國際大廠將在英國擴建AI基礎建設，延續長線正向趨勢，但中國大陸限制輝達晶片，留意是否引發短線市場謹慎情緒。

