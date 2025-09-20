蘋果摺疊機又延...新日興、兆利、富世達要糟？專家：別為不存在的手機忽略現實

【文．玩股神探】

全球投資人再次聚焦這禮拜的蘋果年度秋季發表會，從史上最薄的iPhone Air，到升級8倍變焦的 iPhone 17 Pro，再到功能全面進化的AirPods Pro 3與 Apple Watch Series 11。市場各有反應，但好像忘了什麼⋯⋯

啊！就是那個從 2018 年便有風聲 2020 年推出，最快 2026 年問世的蘋果折疊機啦。

產品還沒亮相，吊胃口吊了 7 年。這幾年台灣軸承股富世達、新日興與兆利只要大漲，也與「蘋果將推出折疊手機」的消息面相關。

然而，軸承股是因為一隻還不存在的手機同步受惠嗎？

折疊手機市場現況：1.5% 市佔，100% Android

折疊機市場由 2019 年開始，這一年三星正式推出Galaxy Fold、華為發布Mate X，Motorola 則以復古風格推出 moto razr 2019，但經歷幾年的高速成長後，除了增長放緩，市場競爭者選擇增加。

研究公司 IDC 的數據指出，折疊機僅佔整個智慧型手機市場的 1.5%，這 1.5% 的市場全為非蘋陣營。

非蘋陣營中，三星在全球市場出貨比重逐年下降，從 2021 年後便逐漸失去領先地位，則是由於中國競爭者華為與榮耀（Honor）。

根據 Counterpoint Research 最新的全球可折疊智慧型手機市場預測 ，2024 年全球可折疊智慧型手機出貨量年增 2.9%，今年將更加艱難，可能出現個位數的負增長。

其實所謂折疊機市場，成長力道集中於中國。

IDC指出，自2023年起，中國正式超越其他市場，成為全球最大的折疊螢幕手機市場（aka 智慧型手機市場的 1.5%）。2025 上半年折疊機全球出貨量持平，但中國市場同比增長 32.8%。

今年蘋果發表會前，折疊機市場則將希望放在蘋果加入戰局把餅做大。

最新版本的市場傳言，蘋果計劃於 2026 年推出首款可折疊iPhone，2028 年跟進發表可折疊iPad，正式進軍折疊裝置市場，屆時這個 1.5% 的餅能做到多大，就有諸多想像空間了。

軸承三雄富世達、新日興與兆利現況

既然蘋果折疊手機未曾問世，即便新日興是蘋果筆電與耳機軸承的主要供應商，看似具備進入摺疊 iPhone 供應鏈的優勢地位。

但近一年營收不只沒有成長，從 3 月開始還連續半年月營收年減。最新 8 月合併營收 9.23 億元，雖然月成長 2%，年減 26.3%，今年前 8 月營收為 75.72 億元，較去年同期增加 14.2%。

近半年營收能力下滑，EPS 也會受影響。新日興近五年 EPS 最低也有 4.3 元，但今年上半年累計 EPS 僅有 0.64 元，第二季甚至是由盈轉虧。

與其預期新日興因為連影子都沒有的蘋果折疊機受惠，不如把希望放在 AirPods Pro 3 更具體，但是否能明顯回穩，仍需觀察客戶實際拉貨狀況。

既然現行市場主流商品與成長動能，都來自中國的華為手機，那兩大軸承供應商富世達與兆利，才真正受惠此題材。

然而其股價走勢也是落差甚大，首先看到兆利，全球第二大NB軸承製造商，也是國內第二大手機軸承製造商，主要產品也以 3C、NB 與 LCD 為主。

目前（2025 年 9 月）半年來股價再度回測 4 月關稅戰低檔，以月線格局來看，股價離 2024 年 4 月開盤 290 也回檔逾六成。

除了技術面表現弱勢，比較近五年的 EPS 來看，今年上半年僅有 0.06 元，主要 Q2 受業外匯兌損失超過 1 億元的衝擊，稅後淨利轉為虧損 5,200 萬元，Q2 由盈轉虧。

以上半年來看，3C 與筆電等軸承商品尚能有 YoY 成長，但今年在摺疊機新機種爭取上較為保留，加上關稅干擾NB、Monitor出貨與提前拉貨效應，短期看法較為謹慎，年內重點新品為中系摺疊筆電之高單價鉸鏈，預期該產品出貨將延續至明年上半年。

兆利 Q1 剛發行 15 億元的可轉債，資金充裕，也持續布局非消費性電子新應用、強化自動化與海外投資。

最後則是獨家供應華為三折機軸承的富世達，不管從股價表現或基本面來看，都是相對新日興與兆利更強勢，但真的是靠折疊手機嗎？

先拆解產品組合來看，雖然同樣以折疊手機為主要營收來源，也較 2024 年上半年成長，但崛起更多的則是伺服器產品，由前一年 3400 萬成長到 9.35 億（約 27 倍）。

講到伺服器，就要想到富（世達）爸爸就是散熱龍頭奇鋐，因此富世達能成為國內首家切入GB200及GB300供應鏈，通過輝達認證的水冷轉接頭模組也不意外吧。

就以富世達近五年 EPS 來看，2024 年大幅度的成長或許是來自折疊手機沒錯，但 2025 年的成長就會來自伺服器產品，等於開了兩個收入來源。上半年賺進. 10.2 元就超越去年同期。

法人預期，富世達若 Q3單月營收都突破10億元的情況下，單季EPS可逼近1個股本，等於一季獲利就逼近上半年，今年EPS則上看30元。

結論：過度聚焦於題材，就看不到個股的全貌

折疊機用到的軸承雖屬精密零組件，蘋果也總是讓人對新產品充滿期待。

但是現在市場就這麼大，為了一隻還不存在的手機而反覆提到軸承三雄，反而容易讓人陷入盲點：這就是只有滲透率只有 1.5% 的商品，即使蘋果最終推出折疊手機，市場與消費者仍需要適應與接受新產品的一段時間，對整體產業鏈的拉動效果有限。

既然關注蘋果，與其守著還未落地的產品線，不如關注更明確的主軸，如 AI 或穿戴裝置。

像是鴻海作為蘋果代工主力，布局不僅止於 iPhone，更積極發展電動車與伺服器事業，是產業結構轉型的重要指標股。

那軸承股就一無是處嗎？也不盡然。這些公司確實有一定技術門檻，屬於高階精密零件領域，但多屬於消費性電子商品，也受到市場景氣影響。

而富世達切入輝達伺服器，開啟第二條獲利曲線，走出與其他軸承股不同的路。

若真要投資，應回歸基本面與成長動能的判斷，不應僅憑「蘋果可能出折疊機」這類題材做出決策。

與其為了題材尋找概念股，甚至用 7 年等一個從未有人承諾過的市場題材，不如確認個股發展方向是否穩健成長。

畢竟，投資不是靠幻想未來，而是從當下可見的趨勢中做出理性的選擇。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：蘋果折疊機再度放鳥一年，餅就這麼大，新日興、兆利、富世達誰才是真正軸承贏家？