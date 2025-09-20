快訊

13縣市有感！06:56金門近海規模5.0地震 最大震度2級

川習熱線！川普明年初將訪中、批准TikTok協議

聽新聞
0:00 / 0:00

「廣達金孫」吸引83萬人抽籤 達明申購 凍資1,980億

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北報導

廣達（2382）孫公司、全球前三大協作機器人廠商達明預計9月26日以每股承銷價238元掛牌上市，統計三天申購期結束， 吸引83萬2,227人參加抽籤，凍結資金達1,980.7億元，預估中籤率0.37%，9月22日抽籤。

達明8月26日舉行上市前業績發表會時，集團大家長林百里親自參加，強調「金孫」達明要上市「登大人」，股價在隔天急拉，短短3天一度衝達825元天價，但漲多回檔，一度回到600元價位。

達明在競價拍賣及公開申購期間，股價維持高檔， 與承銷價的價差每張約在40~44萬元間，吸引投資人參加抽籤，申購筆數達82萬2,227筆，為今年最高紀錄；以19日興櫃參考價格644元計算，抽中可望獲利40.6萬元。

達明已在全球銷售1.8萬支機械手臂，其中2,000台導入廣達集團工廠；自研首款人形機器人「TM Xplore I」已對外發表亮相，成為台灣首台國產AI人形機器人；「TM Xplore I」搭載輝達（NVIDIA）Jetson Orin平台，目標瞄準半導體、電子與汽車製造等需高精度與高混合特性的產業。

輝達日前推出最新機器人平台Jetson Thor，達明董事長何世池先前透露，9月可能會推出採用Jetson Thor機器人電腦架構的樣品，看好輝達新品將帶動未來二至三年機器人大腦算力將以數倍成長。

輝達 機器人

延伸閱讀

NVIDIA斥資入股Intel 聯發科：與輝達合作如期推進、不涉財務投資

輝達入股英特爾 台積電前工程師曝最強CPU+最強GPU一大隱憂

輝達靠攏英特爾 台積電該緊張？分析師這樣看

輝達砸50億美元入股英特爾…黃仁勳指川普未參與！網：我是秦始皇

相關新聞

富時指數調整效應 台股尾盤殺出1,287億大量

台股昨（19）日開高上漲95點至25,864點，續創歷史新高，不過受台積電翻黑拖累，盤勢跌落盤下，加上富時指數盤後調整，...

權重高…優勢、風險並存

AI浪潮席捲全球，半導體龍頭台積電股價一路狂飆，不僅市值居全球前十大，在台股市值比重更多日突破40%，是全球主要市場罕見...

權王苦…占了跌點64%

台股昨（19）日大跌，主要是台積電最後一盤殺低15元，爆出近2.6萬張大量，終場跌20元收1,265元，貢獻台股跌點約1...

台達電晉升市值三哥

隨著全球儲能、電源解決方案及人工智慧（AI）應用需求強勁，台達電近期股價持續上揚，昨（19）日市值2.3兆餘元再創高峰，...

外資：AI 鏈將熱到2026年

里昂、高盛證券最新報告力挺台灣科技業，點名AI仍是明年成長主軸。兩大外資不約而同指出，市場對AI情緒極度樂觀、非AI領域...

「廣達金孫」吸引83萬人抽籤 達明申購 凍資1,980億

廣達孫公司、全球前三大協作機器人廠商達明預計9月26日以每股承銷價238元掛牌上市，統計三天申購期結束， 吸引83萬2,...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。