「廣達金孫」吸引83萬人抽籤 達明申購 凍資1,980億

廣達（2382）孫公司、全球前三大協作機器人廠商達明預計9月26日以每股承銷價238元掛牌上市，統計三天申購期結束， 吸引83萬2,227人參加抽籤，凍結資金達1,980.7億元，預估中籤率0.37%，9月22日抽籤。

達明8月26日舉行上市前業績發表會時，集團大家長林百里親自參加，強調「金孫」達明要上市「登大人」，股價在隔天急拉，短短3天一度衝達825元天價，但漲多回檔，一度回到600元價位。

達明在競價拍賣及公開申購期間，股價維持高檔， 與承銷價的價差每張約在40~44萬元間，吸引投資人參加抽籤，申購筆數達82萬2,227筆，為今年最高紀錄；以19日興櫃參考價格644元計算，抽中可望獲利40.6萬元。

達明已在全球銷售1.8萬支機械手臂，其中2,000台導入廣達集團工廠；自研首款人形機器人「TM Xplore I」已對外發表亮相，成為台灣首台國產AI人形機器人；「TM Xplore I」搭載輝達（NVIDIA）Jetson Orin平台，目標瞄準半導體、電子與汽車製造等需高精度與高混合特性的產業。

輝達日前推出最新機器人平台Jetson Thor，達明董事長何世池先前透露，9月可能會推出採用Jetson Thor機器人電腦架構的樣品，看好輝達新品將帶動未來二至三年機器人大腦算力將以數倍成長。