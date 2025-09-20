隨著全球儲能、電源解決方案及人工智慧（AI）應用需求強勁，台達電（2308）近期股價持續上揚，昨（19）日市值2.3兆餘元再創高峰，超越聯發科躍升台股第三大市值公司，僅次於台積電與鴻海。

台達電昨日盤中一度衝上909元，收盤價為好彩頭的「發發發」888元，市值達2兆3,066億元，微幅領先聯發科的2兆3,063億元，晉升「台股市值三哥」。

截至昨日，上市櫃市值前十大個股依序為：台積電32.8兆元、鴻海2.9兆元、台達電2.3066兆元、聯發科2.3063兆元、富邦金1.3兆元、廣達1.08兆元、國泰金1.06兆元、中華電1.03兆元、中信金0.8兆元、日月光投控0.7兆元。

法人表示，受惠AI用電需求，台達電後市發展看好，股價有機會進入「千金俱樂部」，並帶動台股儲能族群，其他千金股、準千金股的比價效應，台股更因此上看30千金，具推升高價股整體表現作用。

兆豐投顧副總經理黃國偉指出，台達電市值能迅速攀升，主要得益於其在儲能、電源管理和AI等領域的領先優勢；在全球對節能與高效率電源解決方案需求日益增加背景下，台達電的解決方案受到市場高度青睞。