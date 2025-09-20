快訊

13縣市有感！06:56金門近海規模5.0地震 最大震度2級

川習熱線！川普明年初將訪中、批准TikTok協議

台達電晉升市值三哥

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

隨著全球儲能、電源解決方案及人工智慧（AI）應用需求強勁，台達電（2308）近期股價持續上揚，昨（19）日市值2.3兆餘元再創高峰，超越聯發科躍升台股第三大市值公司，僅次於台積電與鴻海。

台達電昨日盤中一度衝上909元，收盤價為好彩頭的「發發發」888元，市值達2兆3,066億元，微幅領先聯發科的2兆3,063億元，晉升「台股市值三哥」。

截至昨日，上市櫃市值前十大個股依序為：台積電32.8兆元、鴻海2.9兆元、台達電2.3066兆元、聯發科2.3063兆元、富邦金1.3兆元、廣達1.08兆元、國泰金1.06兆元、中華電1.03兆元、中信金0.8兆元、日月光投控0.7兆元。

法人表示，受惠AI用電需求，台達電後市發展看好，股價有機會進入「千金俱樂部」，並帶動台股儲能族群，其他千金股、準千金股的比價效應，台股更因此上看30千金，具推升高價股整體表現作用。

兆豐投顧副總經理黃國偉指出，台達電市值能迅速攀升，主要得益於其在儲能、電源管理和AI等領域的領先優勢；在全球對節能與高效率電源解決方案需求日益增加背景下，台達電的解決方案受到市場高度青睞。

富時指數調整效應 台股尾盤殺出1,287億大量

台股昨（19）日開高上漲95點至25,864點，續創歷史新高，不過受台積電翻黑拖累，盤勢跌落盤下，加上富時指數盤後調整，...

權重高…優勢、風險並存

AI浪潮席捲全球，半導體龍頭台積電股價一路狂飆，不僅市值居全球前十大，在台股市值比重更多日突破40%，是全球主要市場罕見...

權王苦…占了跌點64%

台股昨（19）日大跌，主要是台積電最後一盤殺低15元，爆出近2.6萬張大量，終場跌20元收1,265元，貢獻台股跌點約1...

台達電晉升市值三哥

隨著全球儲能、電源解決方案及人工智慧（AI）應用需求強勁，台達電近期股價持續上揚，昨（19）日市值2.3兆餘元再創高峰，...

外資：AI 鏈將熱到2026年

里昂、高盛證券最新報告力挺台灣科技業，點名AI仍是明年成長主軸。兩大外資不約而同指出，市場對AI情緒極度樂觀、非AI領域...

「廣達金孫」吸引83萬人抽籤 達明申購 凍資1,980億

廣達孫公司、全球前三大協作機器人廠商達明預計9月26日以每股承銷價238元掛牌上市，統計三天申購期結束， 吸引83萬2,...

