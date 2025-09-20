權重高…優勢、風險並存

AI浪潮席捲全球，半導體龍頭台積電股價一路狂飆，不僅市值居全球前十大，在台股市值比重更多日突破40%，是全球主要市場罕見單一公司占比紀錄，各界關注台股在「護國神山」光環下的優勢與風險，並對台灣資本市場結構性問題帶來啟示意義。

法人指出，這一現象是台灣優勢，也帶來潛在風險。從優勢來看有三：一、台積電（2330）的強勁表現，為台股在全球資本市場背書；二、其優異營運成績和技術實力，吸引國際資金持續流入，提升台股能見度與影響力；三、MSCI、富時指數等國際主要指數不斷上修台積電權重，帶動被動型基金買進台股，為大盤注入活水。

然風險也有三：一、市場過度依賴單一公司，加劇市場波動；二、一旦台積電遭遇賣壓，將牽動台股漲跌，甚至引發系統性風險；三、市場籌碼壓力被過度放大，外資、投信等法人只要調整對台積電持股，很大程度左右了台股行情。