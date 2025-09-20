權王苦…占了跌點64%

台股昨（19）日大跌，主要是台積電最後一盤殺低15元，爆出近2.6萬張大量，終場跌20元收1,265元，貢獻台股跌點約122點，占台股跌點64.2%，富時指數調整生效致被動資金調整，摜壓台積電（2330）最後一盤主要來源是外資。

根據盤後資料交叉比對，昨日最後一盤摜壓台積電賣壓來源，主要以外資券商為主，包括里昂、摩根大通、花旗、高盛、美銀、滙豐、摩根士丹利等，合計賣超達206.6億元。

另外，賣壓來源也見到部分八大公股行庫及壽險金控身影；市場主力如竹科幫等，連同丙種金主賣壓相對較輕，總計金額不過數千萬元，顯見昨日摜壓台積電最後一盤賣壓主要還是外資。

根據統計，台積電昨天最後一盤爆大量，超過當日成交量的一半；鴻海尾盤也殺低，爆1.7萬張大量；台達電尾盤有一筆4,147張賣壓。法人分析，部分電子權值股尾盤下挫，主要是富時指數調整生效被動調整。