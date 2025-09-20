富時指數調整效應 台股尾盤殺出1,287億大量

台股19日終場跌190點收25,578點。聯合報系資料照

台股昨（19）日開高上漲95點至25,864點，續創歷史新高，不過受台積電（2330）翻黑拖累，盤勢跌落盤下，加上富時指數盤後調整，權值股遭被動調節，最後一盤爆出約1,287億元大量，摜殺125點，終場跌190點收25,578點，成交量放大到6,196億元，呈「價跌量增」格局。

輝達宣布入股英特爾並展開多方合作，衝擊台系相關供應鏈，台積電、聯發科等權值股表現弱勢，加權指數開高走低殺尾盤。周線則上漲103點、漲幅0.4%，連四漲。

盤面個股跌多漲少，族群中第三代半導體、USB 4.0、MCU等相對弱勢，資金轉進玻璃基板、PCB、無線耳機族群。23檔千金股漲跌互見，以精測漲8.1%最強勢，智邦跌6%最疲軟。

櫃買市場早盤高點來到264點，改寫今年來新高，走勢不受集中市場下跌影響，終場漲0.83點收263點，資金有「棄大從小」、輪動到中小型股態勢。

法人分析，輝達入股英特爾，推估不利超微（AMD）和ARM在PC及資料中心進展，市場擔憂影響AMD市占率，AMD合作台廠祥碩昨天大跌95元收在1,525元；輝達近年與聯發科合作密切，並計劃開發AI PC處理器，如今輝達琵琶別抱，市場解讀將對聯發科造成影響，衝擊股價跌70元、收在1,440元。

另一方面，英特爾合作廠商智原、聯電等昨天上漲，智原收在漲停價168.5元，聯電上漲3.4%收在43.25元，成為盤面強勢股。

外資昨天轉買為賣，賣超台股157.4億元，主要賣超台積電、聯發科、台達電、川湖；投信賣超19.3億元，主要賣超台泥、台積電、藥華藥、聯發科，已連19賣、累計賣超617.5億元；自營商買超54.1億元，連二買、累計買超154.7億元。八大公股行庫小幅調節5.2億元，但增持聯發科、台積電、台達電等。

展望後市，綜合華南投顧董事長呂仁傑、台新投顧副總黃文清、投信台股研究團隊看法，盤面資金持續在AI與非AI族群輪動，AI部分呈擴散現象，從散熱、矽光子、載板輪動至記憶體、CPO等；非AI部分以無人機、軍工為主要強勢族群。

挾AI題材領軍的台股，持續在基本面展望撐盤，以及今年以來漲勢落後美股等推升下，盤面類股持續輪動，但波動幅度拉大，預期行情將以震盪盤堅走勢為主。

台股19日觀盤重點及後市展望

