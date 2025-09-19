櫃買中心通過兩項規章修正案、威聯通等七家上櫃申請案
櫃買中心19日召開第11屆第16次董事、監察人聯席會議，會中通過兩項規章修正案（將陳報主管機關核定後公告施行）及七家上櫃申請案。
第一、配合主管機關開放「ETF因應特殊市況可申請暫停交易機制」，因此，擬修正櫃買中心業務規則第10條之1第3項第11款，明定權證發行人應於上櫃公告中載明所發行權證其標的證券如發生有變更交易方法、暫停交易、停止買賣或終止買賣情事時之處理方式。另，現行有關標的證券發行公司轉上市時，其認購（售）權證之處理方式已明訂於櫃買中心證券商營業處所買賣認購（售）權證審查準則第11條，經考量規範完整性，本次併同增訂於業務規則同款規定，以資明確。
第二、「證券商營業處所買賣有價證券審查準則」等2項規章修正案，配合主管機關衡平轉板機制考量，修正創新板公司申請上櫃者應辦理上櫃前公開銷售規範，參照創新板公司申請改列一般板上市者辦理。
通過七件上櫃申請案，包含仁大資訊（7767）、德鴻（6910）、雅特力（6907）、常廣（6730）、崴寶（7744）、君曜（7770）、威聯通（7805）。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言