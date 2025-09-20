快訊

13縣市有感！06:56金門近海規模5.0地震 最大震度2級

川習熱線！川普明年初將訪中、批准TikTok協議

就市論勢／光通訊、重電 打聚光燈

經濟日報／ 廖炳焜（PGIM保德信高成長基金經理人）

盤面分析

雖然台股昨（19）日收盤跌190點，跌幅0.74%，終場收在25,578點，但開盤指數持續刷新歷史新高點位，一度來到25,864點；本周加權指數續揚103點，周線連四紅，小漲0.41%，平均日均量4,758.1億元。

FOMC如市場預期降息1碼，政策利率降至4%至4.25%，本次利率點陣圖顯示今年尚有兩碼降息空間，意即聯準會將在10、12月持續降息，為利率下行給出清晰方向。聯準會維持寬鬆政策有利企業投資，對台灣採購維持高水位，加上美台關稅談判仍存在轉機，同時AI擴大發展都是台廠重要利基，樂觀看待台股成長趨勢。

本周國際科技大事聚焦輝達購入英特爾普通股，雖然短期對台鏈暫無影響，但若未來雙方擴大合作，原本台廠握有的先進封裝訂單，中長期可能轉移至英特爾內部封裝產線，使台廠封測廠面臨影響。

投資建議

短線來看多方氣勢仍強，選股建議快速調整，平衡布局各類看好產業，科技股以AI供應鏈、IC設計、IP、光通訊、記憶體、機器人、AR/VR眼鏡等為優選，傳產則是特化、生技、重電為佳。

