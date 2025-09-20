興櫃一周回顧／漢測飆漲456% 超猛

快訊

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

觀察近一周353家興櫃股表現，據CMoney統計，本周下跌家數多於上漲，平均本周上漲1.4%，表現最強興櫃股由甫掛牌的半導體檢測設備廠漢測（7856）奪下，周漲幅456%。

本周漲幅超過一成的檔數達16檔，其中前十強在兩成之上，介於20.7%至456%間，以產業分布觀察，近周科技股繼續獲資金偏愛，共入列四檔，生技醫療股兩檔、其他產業兩檔、化學工業及綠能環保各一。

本周漲幅前兩強由興櫃新兵包下，其中漢測17日掛牌以來，至今飆漲456%，主要核心業務包含探針卡與耗材、工程服務、客製化產品與代理設備，公司積極搶攻AI、高效能運算（HPC）、5G／6G及低軌衛星等新興應用市場；智寶18日掛牌至今漲幅也來到57.5%，這是一間動漫遊戲（ACG）IP公司，也是台灣首家以動漫遊戲IP為核心戰略邁入資本市場的公司。

其餘周漲幅第三至十名依序為化工股永虹先進44.08%、創投的能率亞洲42.4%、醫材股海昌生技34.7%、LCD材料股達輝光電28.9%、工業級快閃記憶體模組股英柏得23.4%、能源技術公司微電能源21.8%、半導體測試零組件商勵威20.9%、醫材股安盛生20.7%。

