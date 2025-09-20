一周熱門零股／0050成交逾1,454萬股

快訊

經濟日報／ 記者周克威／台北報導

台股本周焦點在美聯準會宣布降息、輝達入股英特爾等多空因素，行情高檔震盪，對後市看好投資人藉零股卡位，交投增溫，其中元大台灣50（0050）仍是交投重心。

市場專家指出，輝達和英特爾合作，不會改變輝達在資料中心Rubin Vera的設計架構，與英特爾合作更多是在個人電腦領域，將輝達RTX GPU和英特爾x86架構CPU整合為一顆SoC晶片，主要用於未來AI筆電，輝達可憑藉英特爾廣闊客戶基礎和x86生態架構，將AI PC應用快速推廣到消費者市場。

CMoney統計，本周熱門零股十強依序為，元大台灣50、群益台灣精選高息、鴻海、華邦電、台積電、國泰永續高股息、南亞科、元大高股息、國巨*、力積電，十檔標的交易量從1,454萬至284萬股，較上周增溫。

法人表示，聯準會降息1碼，美股本周再次走高，然須留意目前市場訂價今年降息1碼後，明年底前再降息近5碼，市場關注聯準會官員談話，否則對降息預期擴大空間可能已有限。

