聽新聞
0:00 / 0:00
皇翔賣完台積電改買台達電 砸4.79億買進545張
皇翔建設再度出手買股！皇翔（2545）19日公告，於9月11日至9月19日陸續取得有價證券台達電（2308）共545張，每股平均成交價879.92元，交易總金額約4.79億元，持股比例0.021%，取得目的為提高本公司之資金運用效益。
皇翔近年對業外投資頗為積極，且多買進電子股，除了此次購置台達電外，先前也買進台積電（2330）、廣達（2382）等股票，其中台積電已經獲利，在去年底至今年4月陸續買進台積電股票，9月12日獲利出場，處分台積電股票共410張，每股平均價格1,248元，交易總金額5.11億元，處分利益7,240.5萬元。
皇翔指出，主要是看好AI科技產業發展，帶動相關需求，因此進而投資。
本業建設方面，皇翔表示，今年共推出三大案，包括台北市中正區「皇翔柏悅」、「皇翔柏金」以及永和區「大陳單元3」公辦都更案，合計推案量達410億元。
完工量上，皇翔指出，總銷39億元的「皇翔芊樾」今年5月開始交屋入帳，總銷27億元的新北土城「皇翔泱美」預計第4季可望完工交屋，下半年陸續也有個案完工，但因市場仍有缺工問題，仍需觀察是否能在今年交屋，至於北車商辦「台汽北站」案，目前已經出租五成，若未來全數出租，每年可貢獻約6~7億元租金。
