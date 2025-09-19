快訊

皇翔賣完台積電改買台達電 砸4.79億買進545張

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
皇翔董事長廖年吉。記者朱曼寧／攝影
皇翔董事長廖年吉。記者朱曼寧／攝影

皇翔建設再度出手買股！皇翔（2545）19日公告，於9月11日至9月19日陸續取得有價證券台達電（2308）共545張，每股平均成交價879.92元，交易總金額約4.79億元，持股比例0.021%，取得目的為提高本公司之資金運用效益。

皇翔近年對業外投資頗為積極，且多買進電子股，除了此次購置台達電外，先前也買進台積電（2330）、廣達（2382）等股票，其中台積電已經獲利，在去年底至今年4月陸續買進台積電股票，9月12日獲利出場，處分台積電股票共410張，每股平均價格1,248元，交易總金額5.11億元，處分利益7,240.5萬元。

皇翔指出，主要是看好AI科技產業發展，帶動相關需求，因此進而投資。

本業建設方面，皇翔表示，今年共推出三大案，包括台北市中正區「皇翔柏悅」、「皇翔柏金」以及永和區「大陳單元3」公辦都更案，合計推案量達410億元。

完工量上，皇翔指出，總銷39億元的「皇翔芊樾」今年5月開始交屋入帳，總銷27億元的新北土城「皇翔泱美」預計第4季可望完工交屋，下半年陸續也有個案完工，但因市場仍有缺工問題，仍需觀察是否能在今年交屋，至於北車商辦「台汽北站」案，目前已經出租五成，若未來全數出租，每年可貢獻約6~7億元租金。

