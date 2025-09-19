快訊

證交所攜手資誠、中信證赴矽谷 發掘優質企業來台上市

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
美國矽谷「前進台灣資本市場說明會」現場合影。駐舊金山台北經濟文化辦事處科技組組長顏宏偉(左四)、中國信託證券承銷輔導部部長楊修豪(左五)、駐舊金山台北經濟文化辦事處經濟組組長陳愛蘭(左六)、資誠聯合會計師事務所會技師梁嬋女(左七)、駐舊金山台北經濟文化辦事處副處長朱永昌(左八)、美國中信銀行Noor Menai總經理(右八)、臺灣證券交易所副理謝欣芸(右七)、全球玉山科技協會榮譽理事長胡立民(右六)、資誠聯合會計師事務所會計師郭加龍(右五)、Dennis Liu, Managing Director of Startup Island TAIWAN Silicon Valley Hub(右四)(臺灣證券交易所/提供)
為加速吸引美國優質企業來臺上市，臺灣證券交易所攜手資誠聯合會計師事務所及中國信託證券，9月18日赴美國矽谷舉辦前進台灣資本市場說明會。這次更與國發會Startup Island TAIWAN合作，納入矽谷Taiwan Tech Week 2025系列活動，深化台美創新資本鏈結。說明會聚焦台灣資本市場優勢、美國企業來台上市經驗及美國稅制規劃等重點議題，吸引逾70位在地企業代表、中介機構、創投及新創生態圈夥伴熱烈參與。

美國矽谷作為全球科技及創新的核心，憑藉多元開放的創業文化、完整的創投生態系與國際化人才匯聚，在半導體、人工智慧、雲端運算及前瞻新經濟領域具舉足輕重的影響力，是證交所推動海外上市業務的重點市場。這次招商行程亦偕中介機構拜訪美西地區數家企業，提供上市服務，並拜訪國發會Startup Island TAIWAN美國矽谷新創基地Silicon Valley Hub，期許加深台灣與矽谷創新生態系的雙向橋樑，進一步促進雙方創新資本合作。

這次說明會榮幸邀請駐舊金山台北經濟文化辦事處副處長朱永昌致詞指出，台美長期在貿易、投資及技術合作等領域成果卓越，台灣不僅成為企業拓展亞洲市場的重要樞紐，更提供高流動性及高股價淨值比的資本市場環境。歡迎美國舊金山灣區企業加入台灣資本市場，透過資本市場力量為企業注入強大成長動能，共創雙贏。

證交所副理謝欣芸表示，證交所長期支持海外企業來臺上市，迄今已有89 家外國第一上市公司，其中不乏在美國矽谷創立並設有營運據點的企業。儘管面臨國際地緣政治和經貿情勢變化，台灣資本市場仍展現韌性與競爭力，不論市值、交易量及周轉率皆名列前茅，本益比及股價淨值比更優於亞洲主要證券市場。隨著創新板2.0的推出，證交所持續鼓勵具成長潛力的創新企業進入資本市場籌資，致力成為美國創新企業實現成長的最佳選擇。

證交所於活動中說明台灣資本市場優勢、多元化上市標準及透明效率的審查流程，鼓勵企業善用台灣的國際能見度及科技產業聚落優勢，將台灣納入上市規劃。證交所集團同時提供完整資源，協助企業經營投資人關係，推動ESG永續管理、壯大營運規模，共同邁向永續經營的目標。續由中國信託證券進一步說明在台上市準備流程，並舉例成功在台上市經驗供現場企業參考。資誠聯合會計師事務所則分享川普關稅政策下的美國稅務規劃與市場趨勢觀察。

展望未來，證交所將透過國際創投、創新生態圈等網路持續深化與矽谷地區的連結，並由專責團隊提供海外企業專業完善的上市服務，積極發掘潛力外國企業來臺上市，加速匯聚創新企業上市聚落，朝亞洲資產管理中心目標邁進。

美國 證交所 資本市場

