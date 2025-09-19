外資賣超157億！賣超中信金逾3萬張最多 但竟買超這檔水泥股14.43萬張

快訊

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
外資賣超前十名。（資料來源：證交所）
台股19日一開盤就再刷新歷史新高，一度衝達25,864.01點，再刷新紀錄，但盤中翻黑，最後一盤更是急殺124.74點，終場以25,578.37點收盤，下跌190.99點，三大法人僅自營商買超，外資則是賣超157.45億元，統計外資單日賣超中信金（2891）31,455張最多，但竟買超台泥（1101）14萬4,374張，居單日買超冠軍。

台股早盤以25,794.66點開出，一開盤就創新紀錄，指數開高後一度衝達25,864.01點，再創下歷史新高，權王台積電（2330）以1,285元平盤開出後一度拉升至1,290元，創下歷史新高，但盤中翻黑，最後一盤更爆出25,947張賣單，一口氣拉低股價15元，終場收在1,265元，下跌20元，跌幅1.55%，影響大盤指數160點。

大盤指數最後一盤急殺，終場收在25,578.37點，三大法人賣超114.52億元，包括外資及陸資（不含外資自營商）賣超157.45億元，投信賣超11.22億元；自營商買超（合計）54.15億元，其中自營商（自行買賣）買超13.46億元、自營商（避險）買超40.69億元。

統計外資賣超前十名個股中，賣超中信金31,455張最多，台積電也遭外資賣超8,573張；但是外資買超前十名個股中，買超台泥竟高達14萬4,374張，居外資買超冠軍，其次是買超華邦電（2344）39,989張，買超力積電（6770）37,104張。

外資買超前十名。（資料來源：證交所）
外資 自營商 中信金

