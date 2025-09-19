中信金土洋法人大對戰爆量強漲 分居今天外資賣超、投信買超第一多

中信金（2891）今天股價爆量逾15萬張，股價上漲0.5元，漲幅1.16%，以 43.65元作收，外資法人近期買多於賣，但今天則是賣超3.1萬餘張，居外資今天賣超個股第一。不過，本土投信法人正相反，本周前四天每天賣超中信金，今天則是大買3.5萬多張，為投信買超最多。土洋法人對作成為今天中信金股價爆量的推手，累計本周外資累計仍買超中信金1.1萬餘張，投信買超中信金近2.5萬張。

面對美國重啟降息循環，台灣跟進降息要等明年，大環境利率變化對銀行淨利差影響，以及壽險端明年接軌新會計準則IFRS 17等因素下，多家法人一致看好中信金的獲利表現與明年配息能力，認為中信金的現金殖利率與經營效率較高，尤其核心子公司中信銀獲利穩居國銀龍頭，可有效抵銷壽險端配息能力受到的壓抑，支持現金股息配發，因此是多家法人均看好與推薦的金控股。

外資法人本周上半周也大買中信金股票，上半周約買超4萬多張，但今天外資反手大賣中信金3.1萬餘張，使得累計買超張數縮水至1.1萬餘張。投信法人則是本周一至周四每天小賣超中信金，今天進場大買，抵掉外資賣壓，使中信金股價漲幅領先金控族群。