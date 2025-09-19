聯準會降息市場資金充沛 法人樂觀看待台股成長趨勢不變

雖然台股19日收盤下跌190.99點，跌幅0.74%，收在25,578.37點，但開盤指數持續刷新歷史新高點位，盤中一度衝達25,864.01點；本周加權指數續揚103.73點，周線連4紅，小漲0.41%，隨著市場驚驚漲，PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜建議，選股宜順應市場，快速調整，平衡布局各類看好產業。

本周僅投信站在賣方，連續第6周調節241.84億元，外資與自營商雙雙站在買方，外資連續第3周加碼202.24億元，自營商買超169.89億元，三大法人合計買超130.29億元。

廖炳焜表示，FOMC如市場預期降息一碼，政策利率降至4.00%至4.25%，利率點陣圖顯示今年尚有兩碼降息空間，意即聯準會將在10月、12月持續降息，為利率下行給出清晰方向，美股表現強勢，激勵本周台股持續改寫歷史新高，且聯準會維持寬鬆政策有利企業投資，對台灣採購維持高水位，加上美台關稅談判仍存在轉機，同時AI擴大發展都是台廠重要利基，樂觀看待台股成長趨勢不變。

廖炳焜指出，本周國際科技大事聚焦輝達（NVIDIA）將以每股23.28美元購入英特爾普通股，投資英特爾50億美元，雙方擬共同開發個人電腦與資料中心晶片計畫勢，雖然短期對台灣供應鏈暫無影響，但若未來若雙方擴大合作，原本台廠握有的先進封裝訂單，中長期可能轉移至英特爾內部封裝產線，使得台廠封測廠商面臨影響性，建議未來可密切留意相關大廠釋出的訊息展望。

至於盤面走勢，廖炳焜分析，短線來看多方氣勢仍強，第3季拉回風險已大幅下降，AI相關供應鏈今年前8月營收多維持高雙位數成長，且輝達GB300也將開始出貨並進入放量階段，以及伺服器價格對於電源、散熱配置的轉變趨勢，台廠相關族群可望持續受惠，而科技股題材面不斷，也有利於維持指數位於相對高檔位置。

隨著市場驚驚漲，選股上廖炳焜建議，宜順應市場，快速調整，平衡佈局各類看好產業，科技股持續以AI供應鏈、晶圓代工廠2奈米供應鏈、IC設計、IP、邊緣運算、光通訊、記憶體、低軌衛星、機器人、摺疊手機、AR/VR眼鏡等為優選，傳產則是特化、生技、重電為佳。