快訊

真的出事了！幻藍小熊赴美突遭海關攔截全團遣返 經紀公司急發聲

不花大錢也能升等頭等艙？旅遊達人曝4大關鍵技巧 網驚：長知識

獨／2026藍白能否合？郝龍斌稱若當選藍主席推1機制：拉下民進黨

聯準會降息市場資金充沛 法人樂觀看待台股成長趨勢不變

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股下跌，法人研究示意圖。圖／AI生成
台股下跌，法人研究示意圖。圖／AI生成

雖然台股19日收盤下跌190.99點，跌幅0.74%，收在25,578.37點，但開盤指數持續刷新歷史新高點位，盤中一度衝達25,864.01點；本周加權指數續揚103.73點，周線連4紅，小漲0.41%，隨著市場驚驚漲，PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜建議，選股宜順應市場，快速調整，平衡布局各類看好產業。

本周僅投信站在賣方，連續第6周調節241.84億元，外資與自營商雙雙站在買方，外資連續第3周加碼202.24億元，自營商買超169.89億元，三大法人合計買超130.29億元。

廖炳焜表示，FOMC如市場預期降息一碼，政策利率降至4.00%至4.25%，利率點陣圖顯示今年尚有兩碼降息空間，意即聯準會將在10月、12月持續降息，為利率下行給出清晰方向，美股表現強勢，激勵本周台股持續改寫歷史新高，且聯準會維持寬鬆政策有利企業投資，對台灣採購維持高水位，加上美台關稅談判仍存在轉機，同時AI擴大發展都是台廠重要利基，樂觀看待台股成長趨勢不變。

廖炳焜指出，本周國際科技大事聚焦輝達（NVIDIA）將以每股23.28美元購入英特爾普通股，投資英特爾50億美元，雙方擬共同開發個人電腦與資料中心晶片計畫勢，雖然短期對台灣供應鏈暫無影響，但若未來若雙方擴大合作，原本台廠握有的先進封裝訂單，中長期可能轉移至英特爾內部封裝產線，使得台廠封測廠商面臨影響性，建議未來可密切留意相關大廠釋出的訊息展望。

至於盤面走勢，廖炳焜分析，短線來看多方氣勢仍強，第3季拉回風險已大幅下降，AI相關供應鏈今年前8月營收多維持高雙位數成長，且輝達GB300也將開始出貨並進入放量階段，以及伺服器價格對於電源、散熱配置的轉變趨勢，台廠相關族群可望持續受惠，而科技股題材面不斷，也有利於維持指數位於相對高檔位置。

隨著市場驚驚漲，選股上廖炳焜建議，宜順應市場，快速調整，平衡佈局各類看好產業，科技股持續以AI供應鏈、晶圓代工廠2奈米供應鏈、IC設計、IP、邊緣運算、光通訊、記憶體、低軌衛星、機器人、摺疊手機、AR/VR眼鏡等為優選，傳產則是特化、生技、重電為佳。

台股 降息

延伸閱讀

輝達入股英特爾 台積電前工程師曝最強CPU+最強GPU一大隱憂

輝達靠攏英特爾 台積電該緊張？分析師這樣看

輝達入股英特爾 市場憂台積電恐掉單？法人直言可能性低

輝達入股英特爾 對AMD及Arm威脅大 台積電短中期影響不大

相關新聞

自營商獨撐！三大法人賣超114億元 台股隨台積電創高殺尾 周線仍連4紅

台積電（2330）19日創高殺尾，台股也隨之創高收黑，盤初指數寫新高25,864.01點，終場卻墜尾收低190點、報25...

台股跌逾190點收25578點 三大法人合計賣超逾百億

台股今天跌190.99點，收在25578.37點，成交值新台幣5974.85億元。三大法人外資及陸資、投信賣超，自營商買...

外資賣超157億！賣超中信金逾3萬張最多 但竟買超這檔水泥股14.43萬張

台股19日一開盤就再刷新歷史新高，一度衝達25,864.01點，再刷新紀錄，但盤中翻黑，最後一盤更是急殺124.74點...

中信金土洋法人大對戰爆量強漲 分居今天外資賣超、投信買超第一多

中信金（2891）今天股價爆量逾15萬張，股價上漲0.5元，漲幅1.16%，以 43.65元作收，外資法人近期買多於賣，...

聯準會降息市場資金充沛 法人樂觀看待台股成長趨勢不變

雖然台股19日收盤下跌190.99點，跌幅0.74%，收在25,578.37點，但開盤指數持續刷新歷史新高點位，盤中一度...

證交所前進矽谷招商 發掘優質企業來台上市

為加速吸引美國優質企業來臺上市，臺灣證券交易所攜手資誠聯合會計師事務所及中國信託證券，於9月18日赴美國矽谷舉辦前進臺灣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。