里昂、高盛按讚台股12檔科技股 AI成市場高度共識主題

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

里昂、高盛證券最新報告齊聲力挺台灣科技產業，點名AI仍是明年成長主軸。兩大外資不約而同指出，市場對AI的樂觀情緒已回到極度樂觀、非AI領域的關注度仍偏低。而企業對AI長線前景依舊信心十足，並按讚台積電（2330）、台達電（2308）、聯發科（2454）等12檔個股，建議投資人把握回檔機會，逢低布局基本面優勢的AI概念股。

台廠中，里昂按讚台積電、台達電、致茂（2360）、奇鋐（3017）、鴻海（2317）、廣達（2382）、緯創（3231）、全新（2455）、高力（8996）、新日興（3376）；高盛則按讚台積電、聯發科、日月光投控（3711）。

里昂證券在收集投資人的回饋後指出，市場幾乎一面倒看好AI，反對聲音相當有限，AI情緒明顯偏向極度樂觀。事實上，在超過40場會議中，僅有一位投資人對2026年的展望表示擔憂。

短線布局上，里昂傾向GPU勝過ASIC。里昂指出，Rubin平台時程提前，加上下游伺服器機架交付順暢，將有利輝達（NVIDIA）的相關獲利表現；反觀AWS供應鏈面臨ASIC平台轉換風險，影響恐延續至2025年第4季至2026年第2季。

另外，里昂分析，非AI類股持續乏人問津。

首先，iPhone供應鏈展望黯淡。iPhone 17亮點不足，難以帶動換機潮，今年基本款雖有規格升級，卻恐導致產品組合走弱，壓抑相關供應鏈動能。

第二，摺疊機市場看法分歧，部分投資人認為仍屬小眾，加上三星銷售平平，但多數仍看好蘋果既有用戶基礎、品牌影響力與生態系統，有望推動摺疊機新一波成長周期。

第三，PC市場方面，出貨量恐於2025年第3季中旬見頂，終端需求疲弱與庫存去化壓力持續，加上AI PC題材未受青睞，下修風險難以避免。

值得注意的是，台積電仍是市場焦點。高盛表示，投資人看好2025年獲利並延伸至2027年的長期潛力。預估2027年美元營收可年增15.7%，獲利仍具上行空間，主要來自三大動能：第二波2奈米客戶可能帶來更強勁需求；技術領先地位持續，支撐更高定價能力；3奈米／5奈米製程持續成長，受惠產能轉換持續推進。

高盛進一步分析，AI基礎設施市場規模可能從6,000億美元躍升至2030年的3至4兆美元，若依輝達執行長黃仁勳說法推算，2025至2030年間年均複合成長率（CAGR）可達42%，台積電有望成為AI晶片製造的關鍵瓶頸，意味長期成長空間遠超市場預期。

