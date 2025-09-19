周上市市值創歷史高、達82.66兆 今年日均量3,719億元卻稍不足

根據臺灣證券交易所統計，9月19日加權指數收盤25,578.37點，較上周（9月12日）的25,474.64點上漲103.73點，漲幅約為0.41％，台灣50指數收盤22,345.80點，較上周的22,283.02點上漲62.78點，漲幅約為0.28％，寶島股價指數收盤為28,724.76點，較上周的28,573.21點上漲151.55點，漲幅約為0.53％。

9月19日全體上市公司市場總值為新台幣82兆6,563.50億元，較上周（9月12日）市值82兆1,403.96億元增加5,159.54億元，增幅約為0.63％，以周線角度來看，受惠台積電（2330）狂漲，周收盤上市市值創歷史新高，單日上市市值則排歷史第三，僅次於9月18日與9月16日。

產業別指數方面，漲幅以電子零組件類指數上漲3.06％為最大，跌幅以生技醫療類指數下跌3.97％為最大，未含金融類指數上漲107.94點，漲幅約為0.48％，未含電子類指數下跌72.77點，跌幅約為0.39％，未含金融電子類指數下跌62.21點，跌幅約為0.46％。

本周集中交易市場總成交金額為2兆3,790.51億元，全體上市股票成交金額為2兆2,220.27億元，股票成交量周轉率為2.97％，各產業上市股票交易情形如下：

成交金額前三名：第一名半導體類8,159.57億元，占全體上市股票交易金額36.72％。第二名電子零組件類4,199.04億元，占全體上市股票交易金額18.90％。第三名電腦及周邊設備類2,235.66億元，占全體上市股票交易金額10.06％。

成交量周轉率前三名產業：第一名半導體類11.33％、第二名電子零組件類8.35％、第三名玻璃陶瓷類6.50％。

累計今年年初開盤迄今共175個交易日，集中市場總成交金額為65兆909.67億元，市場日平均成交金額為3,719.48億元，仍不足4,000億門檻，並低於去年同期約4,267億成交值門檻。至於今年以來股票成交量周轉率為76.6％，股票日平均成交量周轉率為0.44％。

(以上資料為初步統計資料，成交資料不包含本周最後交易日鉅額及外幣交易之成交資料)