外資匯出！新台幣貶值逾1角 收當天最低價陪伴台積電

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
今天外資賣超台股157億元，台積電（2330）尾盤壓低，收在當天最低點。（路透）

今天外資賣超台股157億元，台積電（2330）尾盤壓低，收在當天最低點；新台幣匯價下午盤貶值幅度擴大，收在當天最低價30.22元，貶值1.13角。

輝達（NVIDIA）18日宣布投資50億美元（約新台幣1500億元）入股美國晶片製造商英特爾（Intel），引發市場震撼。由於台積電目前是輝達先進晶片的主要製造夥伴，外界擔憂，這項交易不僅象徵「AI之王」輝達選擇與美國本土晶片大廠綁定，也被視為美國晶片聯盟重新凝聚力量的重要一步。對台積電而言，雖然目前仍具備領先的製程優勢，但若未來輝達將部分晶片轉交英特爾代工，勢必削弱台積電在AI晶片供應鏈中的關鍵角色。

台積電今天股價收在最低價1,265元，而新台幣匯價在下午盤貶破30.2元後，隨著外資匯出款，新台幣再以30.22元最低價收盤。

晶片 台積電 新台幣

