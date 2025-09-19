SCFI運價指數連三跌、周跌幅14.29% 美西線跌逾三成

SCFI運價指數19日出爐，連3跌，美西線跌幅逾三成，下跌30.97%，跌破2,000美元關卡；美東線跌幅也逾兩成，跌破3,000美元關卡，拖累最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數下跌199.99點至1,198.21點，周跌幅14.29%。

物流業者分析，時序開始進入出貨旺季，然而目前狀況就是中國大陸出口的場貨量變化太大，有時多、有時少，貨量多時搶著出，現在則處於貨量少，出發的航班裝不滿價格就下滑。

根據最新一期出爐運價，北美線反彈止步，遠東到美西運價每FEU(40呎櫃)達1,636美元，較前一期下跌734美元，跌幅達30.97%；遠東到美東運價每FEU(40呎櫃)達2,557美元，較前一期下跌750美元，跌幅22.67%。

另外，遠東到歐洲運價每TEU(20呎櫃)達1,052美元，較前一期下跌102美元，周跌幅8.83%；遠東到地中海運價每TEU(20呎櫃)達1,638美元，較前一期下跌100美元，周跌幅5.75%。

近洋線方面，遠東到東南亞每TEU(20呎櫃)較前一周上漲2美元，漲幅0.47%；遠東到日本關西、遠東到日本關東及遠東到韓國每TEU(20呎櫃)都較前一周持平。