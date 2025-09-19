自營商獨撐！三大法人賣超130億元 台股隨台積電創高殺尾 周線仍連4紅

台積電（2330）19日創高殺尾，台股也隨之創高收黑，盤初指數寫新高25,864.01點，終場卻墜尾收低190點、報25,578點，成交值大增至5,974億元。三大法人賣超114.52億元。

累計一周，台股大盤上漲103.73點，漲幅0.41%，周線連4紅；三大法人轉買超130.29億元。

統計三大法人19日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超157.45億元，投信賣超11.22億元；自營商買超（合計）54.15億元，其中自營商（自行買賣）買超13.46億元、自營商（避險）買超40.69億元。

台股指數9月迄今已大漲1,345.272點、漲幅達5.55%，呈現屢創新高之驚驚漲走勢，自4月9日最低17,306點迄今更飆升8,272點、漲幅達47.48%。法人指出，Fed如預期降息1碼，且點陣圖透露年底前將降息3碼，有助刺激年底消費旺季買氣，加上英國版星際之門啟動1.3兆元投資計畫，有利提高市場風險偏好；但，中國大陸封殺輝達（NVIDIA）RTX 6000D、輝達投資英特爾等同時干擾市場情緒，在產業技術升級、業績題材多元下，台股現階段選股重於選市，布局可留意流動性佳的績優股。

盤面上，股王信驊（5274）創盤中5,355元、收盤5,345元雙天價，權王台積電以及台達電（2308）盤中也分別再登1,290元、909元歷史新高，但股價雙雙收低；而聯發科（2454）重跌4.64%、收1,440元，市值遭台達電超車，退居台股第四大。

另一方面，台塑（1301）集團強力放電，南電（8046）、台勝科（3532）亮紅燈，帶動南亞（1303）強彈6.37%、收39.25元，貢獻台股大盤6.22點，為今日最大貢獻者，並將漲勢蔓延至塑化族群。此外，被動元件龍頭國巨*（2327）併購茂達（6138）題才引爆多頭熱情，攜手華新科（2492）、蜜望實（8043）、華榮（1608）齊收漲停，成為盤面最吸睛族群。

統計今日成交量超過十萬張個股有11檔，泛記憶體族群人氣持續火熱，但南亞科（2408）漲多反壓增強收黑。前五名依序為：華邦電（2344）成交580,273張，股價漲3.72%、收33.5元；力積電（6770）成交313,504張，股價跌1.34%、收22.1元；旺宏（2337）成交230,119張，股價漲2.96%、收27.85元；南亞科成交218,212張，股價跌1%、收79.2元；台泥（1101）成交188,510張，股價漲5.18%、收23.35元；中信金（2891）成交151,159張，股價漲1.16%、收43.65元；富喬（1815）成交140,796張，股價漲8.7%、收67.5元；國巨*成交109,639張，股價漲9.81%、收173.5元；友達（2409）成交108,958張，股價跌1.09%、收13.55元；聯電（2303）成交107,744張，股價漲3.47%、收43.25元；康霈*成交107,034張，股價跌7.14%、收182元。

統計今日成交值超過百億元個股有11檔，但股價表現跌多漲少，以國巨收漲停最搶眼。依序為：台積電570.23億元，股價跌1.56%、收1,265元；康霈194.73億元；華邦電194.03億元；聯發科192.25億元，股價跌4.64%、收1,440元；國巨*187.47億元；台達電174.82億元，股價跌0.45%、收888元；南亞科174.1億元；金居（8358）159.26億元，股價漲5.01%、收230.5元；環球晶（6488）134.29億元，股價漲2.96%、收505元；鴻海（2317）121.16億元，股價跌0.47%、收214元；欣興（3037）120.72億元，股價漲6.06%、收157.5元。