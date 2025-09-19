快訊

市值排名洗牌了！台達電超車聯發科 躋身第三大市值公司

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台達電。記者吳康瑋／攝影 吳康瑋
台達電。記者吳康瑋／攝影 吳康瑋

美國人工智慧（AI）晶片霸主輝達（NVIDIA）將投資英特爾（Intel）50億美元，雙方擬共同開發個人電腦（PC）和資料中心晶片，市場擔憂聯發科（2454）恐受影響，19日聯發科開低走低，收在1,440元， 下跌70元， 跌幅4.64%，市值2兆3,063億元，遭台達電（2308）超車， 落居第四大市值公司。

台達電早盤以894元開出，一度拉升至909元， 創下歷史新高，但隨著大盤指數走弱，盤中翻黑，一度下滑至885元，終場則是收在888元，下跌4元， 跌幅0.45%， 市值2兆3,066億元， 險勝聯發科， 躋身第三大市值公司；台股市值排名前十大公司小幅洗牌。

輝達將以每股23.28美元購入英特爾普通股，較英特爾17日收盤價低6.5%，但仍高於美國政府的入股價；美國政府在8月以每股20.47美元，取得英特爾10%股權； 輝達入股後將成為英特爾的大股東，可能持有4%以上股權。

依據18日所宣布方案，英特爾打算量身打造資料中心的中央處理器（CPU），整合進輝達的人工智慧（AI）基礎設施平台；同時，輝達將用專屬技術讓英特爾與輝達晶片，能以更快速度溝通。

輝達將入股英特爾， 法人則是認為恐將不利超微（AMD）及安謀（Arm）在PC和資料中心進展；在台股供應鏈中，則恐需留意聯發科、譜瑞-KY（4966）等公司的風險。

在市場憂慮下，聯發科早盤以1,500元開低，終場收在最低的1,440元， 下跌70元， 市值降至2兆3,063億元，遭台達電超車，落居台股第四大市值公司。

輝達 英特爾 台達電 聯發科

