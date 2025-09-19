大盤下挫、金融類股逆勢收紅站上5日均線 法人：短線偏多

台股今天漲多拉回整理，尾盤台積電（2330）大筆賣單壓低，使得終場大盤指數大跌190點，金融類股則是逆勢收紅，金融類股指數收盤上漲4.3點，以2,205.18點作收，並站上5日均線，大型金控股中信金（2891）放量至15萬張以上，漲幅逾1%，國泰金（2882）上漲0.77%。

法人指出，台股連創新高後今天呈現拉回整理，漲幅落後的金融類股吸引資金轉進，中信金爆量逾15萬張，是昨天成交量的約7倍，股價強漲1.1%多，以43.65元作收，國泰金、兆豐金（2886）上漲逾0.7%，類股指數自中場翻紅後在平盤上震盪，終場以2,205.18點作收，並站上5日均線，顯示短線偏多跡象，美國降息資金寬鬆可望激勵股債資本市場，使得金融股獲利表現受惠，有利後市。