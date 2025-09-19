成交量近6千億、台積電殺尾盤爆量跌15元 拖累大盤挫190點收25,578點

台股19日開高走低，市場逢高部分獲利了結，台積電（2330）最後一盤爆逾2萬張大量，下跌15元收1,265元，拖累大盤終場收25,578點，下跌190點，跌幅0.74%，成交量大增至5,974億元。櫃買則收263點，漲幅0.32%。

其餘權值股部分，聯發科（2454）、智邦（2345）、台光電（2383）、健策（3653）等表現較為弱勢，而國巨（2327）、南亞（1303）、聯電（2303）、欣興（3037）、南電（8046）等則表現較強勢。

盤面上類股以生技、營建、網通、百貨、電機機械、造紙、紡織、汽車等較為弱勢，另外塑膠、玻陶、電器電纜、水泥、航運、油電燃氣、化工等較為強勢。

觀察台股成交額排行榜，量大弱勢的有康霈*、聯發科、台達電、南亞科、鴻海、雙鴻、力積電、智邦、奇鋐、川湖、台光電、光聖、譜瑞-KY、貿聯-KY、穎崴、健策、金像電、中美晶等

而量大強勢的則有，華邦電、國巨、金居、環球晶、欣興、南電、富喬、光寶科、廣達、華星光、中信金、旺宏、世芯-KY、聯鈞、強茂、緯創、聯電等

統一投顧表示，Fed如預期降息1碼且點陣圖透露年底前將降息3碼，有助刺激年底消費旺季買氣加溫，加上英國版星際之門啟動1.3兆元投資計畫，有利提高市場風險偏好。惟中國封殺輝達 RTX 6000D、輝達投資英特爾，干擾投資人情緒。時序進入法人季底作帳，今年產業技術升級、業績題材多元，台股現階段選股重於選市。

操作上建議布局流動性佳的績優中大型權值股及營收支撐的中小型股為主，聚焦族群：AI概念股、半導體先進製程相關、高速傳輸、材料升級或替代概念股、PCB供應鏈、蘋概股、軍工及生技等。