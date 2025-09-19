南亞放量強彈！台塑集團電子股點火 漲勢延燒「這類股」

隨著第3季底作帳行情逐步發酵，台塑集團19日展現強勁買盤，由旗下的電子股台勝科（3532）與南電（8046）持續扮演領漲先鋒，帶動集團核心的「台塑四寶」全面上揚。這股漲勢也蔓延至沉寂多日的塑化類股，不僅勝悅-KY（1340）強鎖漲停，中石化（1314）、聯成（1313）、台聚（1304）、亞聚（1308）、三芳（1307）等個股也同步勁揚，拉抬塑膠類股指數盤中大漲約 2.5%，一舉躍居台股漲幅前段班，成為盤面抗跌主力之一。

南亞（1303）股價自8月19日衝上47.5元波段新高後，呈現震盪回落，近日受惠南亞科、台勝科、南電等輪番攻高帶動下，股價逐步回穩，今日更衝出逾6.8萬張大量、彈升逾5%，股價逼近40元關卡，成為台股抗空主力之一。

南亞手握AI市場當紅的PCB、銅箔基板（CCL）所需關鍵原料，涵蓋銅箔／基板、玻纖布、環氧樹脂等，都是相關原料全球前三大供應商。隨AI熱潮推升PCB、CCL供給告急、報價漲聲不斷，也成為南亞營運助力。法人看好在南電、南亞科、台灣必成等集團成員帶動下，整體電子材料占營運比重可望再提升。

另，勝悅-KY昨獲外資擴大買超119張，今日開盤不到20分鐘即攻上漲停7.1元鎖死。成立28年的上市塑膠鞋底製造業者勝悅-KY日前宣布關廠轉型計畫，因應整體經濟情勢，將調整營運策略以提升經營效率並改善成本結構，公司並已陸續關閉鞋底生產車間，未來規劃朝旅館事業發展。