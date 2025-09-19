輝達砸50億入股Intel！法人點這兩檔台廠 IC 設計恐受影響
輝達（NVIDIA）18日宣布以以每股23.28美元，投資Intel 50億美元，推算持股比例約5%，帶動雙方股價勁揚，法人表示，兩者合作將不利AMD與ARM陣營在PC與資料中心CPU／GPU領域擴展市佔率，台股供應鏈中，目前研判對台積電影響有限，但需留意聯發科（2454）與譜瑞-KY（4966）風險。
Intel將設計與製造面向NVIDIA客製化的x86資料中心CPU，並且將使用NVIDIA NVLink架構以利進行Scale-up進NVIDIA AI基礎建設平台。Intel將設計與製造面向NVIDIA客製化的x86資料中心CPU，並且將使用NVIDIA NVLink架構以利進行Scale-up進NVIDIA AI基礎建設平台。
法人表示，輝達、Intel雙方各為CPU與GPU架構設計龍頭，合作案有助於產品設計效率提升，未來Intel可藉由NVIDIA平台推出具競爭力之AI PC產品。
法人指出，NVIDIA與Intel已於去年開始合作Gaming GPU案件，預期Intel 18A製程並於2026年底開始投片，然而高階GPU仍將在台積電投片，其餘資料中心／PC CPU與GPU仍在初期研發階段，台積電先進製程訂單並不會受到實質衝擊。
此外，NVIDIA下世代AI GPU仍深度仰賴台積電CoWoS／SoIC技術，且Intel自有封裝技術（Feveros／EMIB）於良率與技術穩定度仍待觀察，因此本中心認為至2027年以前AI GPU轉單至Intel機率極低，看好台積電於先進製程與封裝維持穩固地位。
