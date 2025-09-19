聯發科早盤走弱 下周天璣 9500 對 Snapdragon 8 Elite Gen 5 交鋒

IC 設計龍頭聯發科（2454）19日高檔換手、強勢整理為主。目前暫報 1,445 元、跌 4.3%，但股價仍站上前波平台之上，技術面長多結構未變；市場在新品發表前轉趨觀望，為下周新品催化預留空間與籌碼。

焦點將在下周登場的雙旗艦正面交鋒：高通預計發表 Snapdragon 8 Elite Gen 5，聯發科則將在下周一（22日）端出天璣 9500，預期隨 vivo X300 系列同台亮相。兩顆晶片皆直攻效能與 AI 本地推論場景，安卓高階市場將進入新一輪軍備競賽；若規格與跑分落地，有望成為第4季至明年上半年的出貨與 ASP 催化。

兩款旗艦晶片的走向各有側重：高通主打「極致性能＋遊戲與AI穩定性」，在高負載場景力求持久輸出不掉速；聯發科則強調「全核心火力」與AI處理效率，把多核資源用在生成式AI、相機運算與大型遊戲等實際體驗上。最終差異，將更多落在廠商對能效、溫控與系統調校的拿捏——誰能在流暢度、續航與發熱之間取得更好平衡，誰就更有機會在高階機市場拔得頭籌。

雙旗艦同台意味 AI 手機規格上修、供應鏈ASP與滲透率有望提升；台積電（2330） 3 奈米量產節奏、先進封裝與記憶體/儲存規格皆有望受惠。整體而言，聯發科股價中期展望偏正向，後續走勢關鍵仍在「天璣 9500的實測表現、首發品牌與時程、以及3奈米供應節奏」三項動能。