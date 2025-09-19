國巨併購案引爆多頭！被動元件紅光滿面「五強」攻漲停

國巨*（2327）收購IC設計廠茂達（6138），引爆被動元件多頭熱情，19日國巨挾逾8.6萬張大量、觸及漲停173.5元，激勵華新科（2492）、蜜望實（8043）、華容（5328）、凱美（2375）等紛紛亮燈，成為盤面最亮眼焦點。

被動元件龍頭國巨*再度展現其在半導體領域的積極佈局，繼去年宣布參加IC設計廠力智私募後，日前又宣布將以每股229.8元公開收購功率IC設計公司茂達部分股權。國巨表示，此次收購旨在財務性投資，並尋求與茂達建立合作關係，以強化其長期競爭優勢。

據公開收購計畫，國巨將自即日起至10月1日止，預計最高收購茂達28.5%股份、最低收購量為5%，收購成就條件為收購數量達到最低門檻。國巨指出，茂達長期以來營運績效良好且獲利穩定，此筆投資有望帶來長期穩定的收益。

茂達為國內重要的功率積體電路設計公司，其風扇馬達驅動IC和電源管理IC廣泛應用於筆記型電腦、記憶體、汽車電子等領域，近年在工業應用市場的佈局也逐漸顯現成效。

此樁併購案也引爆被動元件族群多頭熱火，除國巨放量觸及漲停，激勵華新科等隨之亮燈，禾伸堂（3026）、信昌電（6173）、大毅（2478）、立隆電（2472）等也紛紛走強，族群滿面紅光。

業界分析，國巨的半導體佈局已從單純的被動元件供應商，轉向提供全面性的零組件解決方案。透過參與力智私募、與鴻海共同投資MOSFET廠富鼎（8261），再到此次公開收購茂達，國巨的戰略意圖清晰可見，即藉由整合上下游資源，建立更完整的電子零組件生態系，以滿足客戶更全面的需求，進一步鞏固其在全球市場的領先地位。