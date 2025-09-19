10月連假多！請3天連放9天 專家：華航（2610）、長榮航（2618）蓄勢待發

觀光與航空的雙重利多

台股即將迎來最常放假的一個月，今年將迎來最長的連續假期。

9/27 ～10/26 幾乎可以說是「連假期天堂」：9/28 孔子誕辰紀念日（教師節）、10/6 中秋節、10/10 國慶日、10/24 台灣聯合國日。

這波假期排起來，光是中秋與國慶就有三天連假，對旅遊和觀光市場來說，簡直像是送了一劑強心針。許多上班族早就摩拳擦掌，準備請三天假，湊出「小黃金周」連放九日，安排飛日本、韓國、東南亞的短線旅行。

在這樣的氛圍下，不只國內飯店與旅遊業受惠，航空公司更是最大贏家。

在這樣的背景下，航空公司營收將同步受惠。無論是華航（2610）、長榮航（2618）在國際航線的供給能力，還是低成本航空針對東南亞市場的佈局，都將因為假期需求的爆發而迎來客座率提升。

油價、匯率雙利多：航空業最大獲利反轉

油價維持低檔：成本壓力減輕

航空業的最大成本來自燃油，油價的變化幾乎直接決定了獲利空間。近期國際原油價格持續維持在相對低檔，這對航空公司而言是一大利多。燃油成本下降，毛利率與獲利能力也會獲得改善。

匯率利好：台幣升值帶來外匯收益

除了油價之外，匯率市場近期也出現對航空業有利的變化。台幣再度強勢，逼近 30元大關，對航空公司形成另一重利多：

航空公司有大量美元計價的成本與負債，新台幣升值，等於以更低成本支付美元支出。

換言之，在燃油支出減輕的同時，匯率升值更進一步優化財務結構。這讓航空公司同時享受到「油價低檔」與「匯率利多」的雙重紅利。

利多齊聚 航空股成主角

從九月底一路到十月底，台灣進入少見的「密集連假月」。假期刺激民眾出國旅遊的意願，航空公司順勢迎來滿艙效應，營收自然放大，這是需求面的推力。更重要的是，供給端的成本環境也格外友善。國際油價長期維持低檔，替航空公司卸下最沉重的燃油負擔；同時，新台幣強勢至 30 元，不僅降低美元計價成本，還進一步改善財報結構。這正是油價與匯率交疊下的雙重利多。

當需求強勁、成本下降、財務優化三力合一時，航空股等於同時佔盡天時、地利、人和。實質營運條件改善下，投資人除了放假出遊，也別忘了留意航空族群的投資契機。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：連假＋台幣升值效應，航空族群：華航（2610）、長榮航（2618）蓄勢待發！