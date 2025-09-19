台股創高拉回免驚！華新集團穩占人氣王寶座 還有兩檔強鎖漲停

快訊

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股19日早盤再創新高，但隨後反壓增強翻黑。中央社

聯準會（Fed）宣布降息1碼，美股四大指數18日同步創新高，「輝積」股價齊揚，帶動台積電（2330）、台股19日早盤再創新高，但隨後反壓增強翻黑。惟華新（1605）集團個股仍各擁題材吸引買盤搶進，除華邦電（2344）穩居台股人氣王、股價再叩關34.3元波段高以外，華新科（2492）、瀚宇博（5469）更強鎖漲停，信昌電（6173）也觸及51.6元、改寫2024年12月中旬來波段高位，華新、華東（8110）等亦連袂揚升，集團多頭氣勢遠勝大盤。

其中，華邦電受惠於DDR4結構性缺貨，不僅吸引外資連三日大舉加碼達107,681張，投信亦連6日買超達109,797張，使得其連日穩居台股人氣王寶座。

另，瀚宇博董事會決議自9月17日至11月14日買回2,000萬股普通股，作為員工激勵用途，買回區間價75~88元。政策一出，不僅展現對公司前景的信心，也為股價注入強心針，股價連兩日強攻漲停，衝上歷史新天價97.5元。

華新科則受惠國巨*（2327）併購題材引爆被動元件族群多頭熱情，股價快攻漲停鎖死，還有超過1.5萬張買單在排隊。

信昌電搭上AI伺服器題材，旗下電容、電阻產品已打入伺服器電源（Power Server）、電池備援模組（BBU）、AI加速卡周邊等應用，低基期效應發酵，股價連拉兩根長紅棒，18日攻上漲停，今早股價雖開低，但承接買盤積極，盤中翻紅直逼漲停。

華科集團暨精成科（6191）董事長焦佑衡掌舵的集團持續茁壯，除了精成科今年順利併購日商Lincstech，開拓AI伺服器並跨入半導體領域之外，集團年營收已達1,500億元；焦佑衡定下未來公司發展兩大願景，包括產品與廠區的整合、規劃專業經理人接班傳承。

法人指出，隨著聯準會即將啟動降息循環，全球資金預期將轉入股市，為市場注入活水。伴隨投信或集團在第三季季底作帳行情的悄然啟動，華新集團也獲得關注。

漲停 台股

