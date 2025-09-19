房市政策轉向...營建股受惠？興富發順利發債 專家：帶動短線、但資金仍有壓

興富發（2542）近期完成十億元、利率2.01%、三年期公司債的發行，顯示其短期營運資金充裕。此舉雖有助於推案資金調度，但同時也反映公司在當前市況下，營運現金流壓力不容忽視。

公司2025年度規劃推案總銷金額達1800多億元，其中商辦佔比約45%，相較於55%的住宅部位，具有較佳的現金流穩定性。

財報觀察：獲利與營收承壓

財報數據顯示，2025年上半年興富發EPS僅0.24元，顯著低於去年同期的0.69元；此外，2025年前七月累計營收年減幅度接近六成。

此一表現凸顯，儘管政策面提供短期利多，公司營收動能能否回升，仍須仰賴實際交屋認列，政策效應尚未在財報層面完全反映。

政策對投資影響觀察

整體而言，政府新青安房貸政策確實有助於刺激住宅市場需求，並可能帶動營建股短期行情。

然而，從興富發的案例可見，其營收與獲利仍處低檔，資金調度壓力仍存。後續觀察重點應放在推案交屋速度與商辦銷售進度，才能評估政策紅利能否轉化為中長期獲利動。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：政策利多下的營建股觀察：以興富發為例。