美國初領失業金回到常態水準…美債殖利率反彈！辣媽：降息預期降溫

聯合新聞網／ 辣媽聊財經
美國初領失業金人數驟減至23.1萬人，市場降息預期降溫，美債殖利率隨之反彈走高。美債示意圖／美聯社
初領失業金人數大減，美債殖利率反彈。

美國初領失業金申請數出現近四年來最大降幅，扭轉了前一週異常的大幅上升，與今年整體裁員水準偏低的狀況一致。

根據勞工部週四公布的數據，截至9月13日當週，初領失業金人數減少3.3 萬人，至 23.1 萬人。這與今年以來的常態水準相符，也接近疫情前的趨勢。

在持續申領失業金人數部分，（反映持續領取補助的勞工規模）則下降至 192 萬人。

這次初領大幅回落，顯示企業在不確定的經濟環境下仍選擇留住員工。

不過，勞動市場仍顯示出潛在疲弱跡象：近月新增就業數大幅放緩，勞動供給與需求雙雙降溫。

昨天公佈的數據也削弱了市場對於未來聯準會可能大幅度降息的預期，美債殖利率也反彈上升。

