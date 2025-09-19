美國初領失業金回到常態水準…美債殖利率反彈！辣媽：降息預期降溫
初領失業金人數大減，美債殖利率反彈。
美國初領失業金申請數出現近四年來最大降幅，扭轉了前一週異常的大幅上升，與今年整體裁員水準偏低的狀況一致。
根據勞工部週四公布的數據，截至9月13日當週，初領失業金人數減少3.3 萬人，至 23.1 萬人。這與今年以來的常態水準相符，也接近疫情前的趨勢。
在持續申領失業金人數部分，（反映持續領取補助的勞工規模）則下降至 192 萬人。
這次初領大幅回落，顯示企業在不確定的經濟環境下仍選擇留住員工。
不過，勞動市場仍顯示出潛在疲弱跡象：近月新增就業數大幅放緩，勞動供給與需求雙雙降溫。
昨天公佈的數據也削弱了市場對於未來聯準會可能大幅度降息的預期，美債殖利率也反彈上升。
◎本文內容已獲 辣媽Shania、辣媽聊財經 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言