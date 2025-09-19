快訊

大盤創高現獲利賣壓！資金轉進金融股 國泰金、兆豐金帶動類股翻紅

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
圖為台股示意圖。中央社
圖為台股示意圖。中央社

台股創高後短線獲利賣壓湧現，資金轉進金融類股，近期領跌的壽險金控權值股國泰金（2882）與18日傳出信評展望遭調降至負向的兆豐金（2886），目前股價均上漲，帶動金融類股指數向上，目前指數小漲、重返2,200點之上。

美國聯準會（Fed）18日宣布降息1碼，台灣央行18日下午宣布利率連六凍，兩者均符合市場預期，金融股雖有降息可望激勵資本市場表現，有利財務投資部位評價損益的利多，但個股表現不一，類股走勢波動。近期領跌的金控權值股國泰金，19日出現反彈，與兆豐金與同屬公股的合庫金（5880）與元大金（2885）、台新新光金（2887）在大盤指數下挫下逆勢向上，連袂成為今天金融類股反彈的要角。

法人分析，台股近來屢創歷史新高，科技股擔綱主流，金融股漲幅落後、位階相對低，在部分短線獲利了結、資金輪動下，金融股有降息利多加身，吸引買盤轉進。

降息 國泰金 兆豐金

相關新聞

房市政策轉向...營建股受惠？興富發順利發債 專家：帶動短線、但資金仍有壓

興富發近期完成十億元、利率2.01%、三年期公司債的發行，顯示其短期營運資金充裕。此舉雖有助於推案資金調度，但同時也反映公司在當前市況下，營運現金流壓力不容忽視。

美國初領失業金回到常態水準…美債殖利率反彈！辣媽：降息預期降溫

初領失業金人數大減，美債殖利率反彈 美國初領失業金申請數出現近四年來最大降幅，扭轉了前一週異常的大幅上升，與今年整體裁員水準偏低的狀況一致。 根據勞工部週四公布的數據，截至9月13 日當週，初領失業金人數減少3.3 萬人，至 23.1 萬人。這與今年以來的常態水準相符，也接近疫情前的趨勢。

輝達投資英特爾不影響！台股大盤叩關25,800點、台積電1,290元再創高

台股19日開盤指數上漲25.3點，開盤指數為25,794.66點，盤中一度漲近百點，來到25,864.01點再刷新盤中歷...

台股創高拉回免驚！華新集團穩占人氣王寶座 還有兩檔強鎖漲停

聯準會（Fed）宣布降息1碼，美股四大指數18日同步創新高，「輝積」股價齊揚，帶動台積電（2330）、台股19日早盤再創...

大盤創高現獲利賣壓！資金轉進金融股 國泰金、兆豐金帶動類股翻紅

台股創高後短線獲利賣壓湧現，資金轉進金融類股，近期領跌的壽險金控權值股國泰金（2882）與18日傳出信評展望遭調降至負向...

台積電熄火！台股早盤一度創下25864.01點歷史新高後高檔震盪

台股19日以25,794.66點，上漲25.3點開出，在台積電上漲5元來到1290元再創新高的激勵之下，早盤一度漲近百點...

