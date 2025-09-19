聽新聞
大盤創高現獲利賣壓！資金轉進金融股 國泰金、兆豐金帶動類股翻紅
台股創高後短線獲利賣壓湧現，資金轉進金融類股，近期領跌的壽險金控權值股國泰金（2882）與18日傳出信評展望遭調降至負向的兆豐金（2886），目前股價均上漲，帶動金融類股指數向上，目前指數小漲、重返2,200點之上。
美國聯準會（Fed）18日宣布降息1碼，台灣央行18日下午宣布利率連六凍，兩者均符合市場預期，金融股雖有降息可望激勵資本市場表現，有利財務投資部位評價損益的利多，但個股表現不一，類股走勢波動。近期領跌的金控權值股國泰金，19日出現反彈，與兆豐金與同屬公股的合庫金（5880）與元大金（2885）、台新新光金（2887）在大盤指數下挫下逆勢向上，連袂成為今天金融類股反彈的要角。
法人分析，台股近來屢創歷史新高，科技股擔綱主流，金融股漲幅落後、位階相對低，在部分短線獲利了結、資金輪動下，金融股有降息利多加身，吸引買盤轉進。
