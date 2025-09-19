快訊

台積電熄火！台股早盤一度創下25864.01點歷史新高後高檔震盪

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
台積電早盤上漲但隨後下跌，影響台股走勢。（路透）

台股19日以25,794.66點，上漲25.3點開出，在台積電上漲5元來到1290元再創新高的激勵之下，早盤一度漲近百點，以25,864.01點再創盤中歷史高點，不過之後隨著台積電拉回最低跌到1270元，也折損大盤繼續上攻的力道，反而之後大盤指數下跌，最低點跌幅已逾百點。

法人分析，今晨美國科技股反映輝達入股英特爾，以及降息資金寬鬆的樂觀情緒，帶動美股走揚，道瓊漲 0.27%、那斯達克漲0.94%、費半指數漲3.6%。台積電ADR（美國存託憑證） 漲 2.23%，包括國際大廠將在英國擴建 AI 基礎建設延續長線正向趨勢，也是利多消息，但另外一方面中國大陸限制輝達 RTX Pro 6000D 晶片，可能引發短線市場謹慎情緒。

結合技術面觀察，法人分析，眾所期盼的降息已至，指數也沿五日線向上創高，均線呈現多頭排列，多頭結構穩固，惟台股月線乖離率大於3%，仍有技術性修正的可能，量價結構在創高時，重新站上五日均量，未見失衡，後市留意不宜出現量價背離走勢。

法人特別提醒，在上述技術面未見量價背離警訊，指數維持在多頭趨勢中，操作策略在指數頻創高之下，資金輪動加速，不宜過度追價，挑選產業趨勢明確的個股，逢拉回短期均線出現支撐時，再伺機而動。

至於後續佈局的策略，法人建議產業可關注在長線趨勢維持正向的AI相關供應鏈；未來挑戰產品落地的人型機器人概念股；多數產品出現供給缺口的記憶體產業；受惠先進製程/封裝需求強勁的相關設備、化學材料、再生晶圓廠商。

