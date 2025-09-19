輝達入股英特爾狂飆美股再創高 法人：科技股續擔主流 留意選股不選市

快訊

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
台股示意圖。（本報系資料庫）
美股週四受到英特爾因輝達將投資50億美元收購股權消息激勵，創下1980年代以來最佳單日表現，單日狂飆22.77%，帶動美股四大指數續漲再創歷史新高，法人分析，美股在降息確定與兩大科技巨頭合作等消息下提振投資信心，可望激勵台股今天再創歷史新高，電子股仍將持續主流地位領漲，建議選股重於選市。

儘管對於美國聯準會（Fed）後續降息步調放緩仍有不同聲音，但確定降息以及後續仍將持續降息，啟動降息循環明確，使得美股四大指數同受激勵創歷史新高，輝達砸鉅資入股英特爾更激勵投資信心，兩檔個股均大漲帶動科技股與相關指數向上。

法人指出，美股四大指數再創高，以及大型科技股利多、蘋果iPhone 17開賣等，科技股擁多重題材今天可望續居盤面主流，低位階中小型股可留意投資人氣匯聚焦點，在美股續創高、資金寬鬆使風險偏好提升下，建議投資人台股現階段選股重於選市。

