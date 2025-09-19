SiC 題材加持＋外資喊買！這檔矽晶圓股衝破500元、早盤勁揚逾4％

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

環球晶（6488）19日開盤後的股價衝高逾4%達514元，主要受到 美系券商調升評與升目標。

統一投顧指出，美系大行調升環球晶2025-2027年每股稅後盈餘（EPS）至21/30/42元，以明（2026）年20xPE評價，升評升目標。

券商認為，晶圓片有可能在今（2025）年第4季或2026年第1季漲價，因觀察廣泛半導體業上行循環啟動，除了日前觀察的記憶體外（～尤其利基型），非AI族群也在復甦中，其中包括：1.一般型伺服器今年增長15-20%；2.成熟製程如台積電（2330）、聯電（2303）在第4季稼動率持平，優於預期；中芯也未見下半年放緩，市場擔憂的庫存修正不存在。

對環球晶而言，記憶體約占環球晶出貨量30~40%，而成熟製程節點占比超過30%，由於這兩項有不錯動能，券商預期接下來有機會啟動漲價。再來，雖然環球晶的3奈米與2奈米晶圓處於早期階段，但也有助於平衡ASP趨勢。

券商指出，12吋SiC由於A16會採用晶背供電(backside power rail)，觀察明年小規模生產，後年量產，假設2027年底達每月 6,000 片 (6kwpm)，單價2,500美元，約當能貢獻環球晶2%的營收（～美金5億）。

