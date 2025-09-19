輝達投資英特爾不影響！台股大盤叩關25,800點、台積電1,290元再創高

台股19日開盤指數上漲25.3點，開盤指數為25,794.66點，盤中一度漲近百點，來到25,864.01點再刷新盤中歷史高點，台積電（2330）則開平盤價1,285元，並上漲5元來到1,290元，也創下歷史新高。

群益投顧表示，美國聯準會降息、美國總統川普英國商旅、台積電秒填息、國際半導體展、蘋果發表新機等影響台股的大戲逐漸落幕，短期內金融市場可望轉趨平靜。各國發展自身AI建設、各企業導入AI應用是必然趨勢,AI領域為⻑期投資主流，無論類股如何輪動,AI相關族群都將是投資人關注焦點。台股指數9月迄今已大漲1,536點、漲幅高達6.3%，呈現屢創新高的驚驚漲走勢，自2025年4月9日最低17,306點迄今更飆升8,463點、漲幅48.9%。雖台股指數近期仍可望再續創新高，但美股9月魔咒過去十年標普500指數9月平均跌2.3%，需保持居高思危風險意識，順勢偏多謹慎操作。

操作題材可留意：

1.低軌衛星概念股─亞馬遜旗下低軌衛星Kuiper計畫宣布將打造3,200顆衛星群，2026年首季在美國、加拿大、法國、德國和英國等26國為個人用戶、企業和政府提供網路服務；2027年實現赤道區域覆蓋；2028年完成全球覆蓋，包括88至100個國家與極地地區，並展開第二代衛星群發射計畫，擬定衛星發射量將較原規劃倍增。

2.低軌衛星概念股─川普率領科技大咖包括輝達、微軟、OpenAI等赴英國進行國是訪問，商議將比照美國AI大基建星際之門計畫，投入423億美元廣建科技基礎設施，打造英國版星際之門(Stargate U.K.)，對AI伺服器相關設備需求將大幅增加

周四（18日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為46,142.42點，上漲124.1點、漲幅0.27%；S&P500指數上漲0.48%；那斯達克指數上漲0.94%；費半指數上漲3.6%。台積電ADR漲2.23%續創收盤歷史新高價位268.64美元，這是連續第五個交易日上漲，較台北交易溢價25.77%。

道瓊工業指數、標普500指數、那斯達克指數以及羅素2000指數齊創新高，華爾街押注降息將繼續推動美國企業界，交易員紛紛湧入市場中風險較高的領域。晶片製造商英特爾大漲22.8%，因輝達宣布將入股該公司。

三大法人周四集中市場合計買超172.2億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超121.5億元，投信賣超49.8億元，自營商（自行買賣）買超38.5億元，自營商（避險）買超62.1億元。

永豐期貨說，在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加208口至3,310口，其中，外資淨空單減少310口至18,552口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加2,882口至1,491口。

選擇權未平倉量部分，09月F3大量區買權OI落在25,800點，賣權最大OI落在25,500點 ; 月買權最大OI落在27,000 點，月賣權最大OI落在24,000點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.31上升至1.47。VIX指數下降1.27至18.93。外資台指期買權淨金額0.88億元 ; 賣權淨金額0.12億元。整體選擇權籌碼面偏多。