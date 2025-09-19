台股作帳行情 點火

經濟日報／ 記者魏興中／台北報導
集團作帳股近來受法人青睞，有機會成盤面焦點，後市看俏。聯合報系資料照
時序邁入9月中下旬，投信、自營商、集團等作帳蓄勢待發。自營商率先啟動作帳行情，近來點火題材股，激勵台積電（2330）、南亞科、群聯、華邦電、環球晶、雙鴻等昨（18）日股價強勢井噴，成為市場投資人追捧焦點。

台股多頭勢盛，9月來不斷創高走揚，績優題材股在法人買盤催動下，股價狂飆。深入剖析籌碼面動向，可以發現諸多檯面上的飆股，背後多有自營商提前作帳買盤的身影。

觀察自營商近一周買超熱區，依買超金額排序，以護國神山台積電的25.6億元最多。由於台積電先進製程接單暢旺，營運前景正向，且又為國際大型投資銀行必買標的，因此自營商買超台積電，除同步看好外，更有搶搭大行順風車的意味。

其次是南亞科的17.2億元，排名第三的則是群聯的9.9億元；而買超第四至第十大個股，包括華邦電、環球晶、雙鴻等，個別金額介於3.2億元至9.4億元之間。

觀察自營商買超的前十大標的，又以人工智慧（AI）與記憶體股最多。由於AI長線正向樂觀，記憶體產業也否極泰來，產品報價接連走高，成為引爆自營買盤率先點火作帳主因。

法人分析，聯準會降息有利資金行情有望再度點燃，操作可聚焦基本面具備成長力道且受資金行情加持的產業，可關注台積電與AI伺服器相關族群是否帶動指數持續創高；降息也有利資金回流內需與高殖利率族群，金融、營建、觀光等板塊可望受惠，但不宜過度追價，應在盤勢震盪時逐步布局，保持靈活。

