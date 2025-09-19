五大利多發酵 台股創新高攻向26,000

經濟日報／ 記者魏興中／台北報導
美國聯準會宣布將息1碼，正式啟動降息循環，激勵台股18日開高走高。聯合報系資料照

美國聯準會宣布將息1碼，正式啟動降息循環，激勵台股昨（18）日開高走高，終場大漲331點、收25,769點，再創歷史新高。展望後市，法人預期，隨軋空行情再起等五大利多發酵，將助推台股近日挑戰26,000點大關。

五大利多之一，降息循環將引動新一波資金活水；其二，台股「高過前高、低不破前低」的運動軌跡持續；其三，融券張數餘額近三個交易日飆升13%，昨天衝高至33.3萬張，醞釀軋空行情；其四，明年企業獲利持續成長；其五，新台幣升值趨勢吸引外資買不停。

美國聯準會宣布降息，激勵多頭情緒高漲，推升台股昨日開高走高，終場大漲1.3%，創歷史新高紀錄，成交量也擴增至4,634億元。盤面個股漲多跌少，類股中以電子股大漲1.7%最亮眼，成為市場交投重心。

昨日台股創高寫下五大亮點紀錄，第一，集中市場加權指數收25,769點、台指期收盤25,709點，同創史高；第二，集中市場市值83.2兆元、上市櫃總市值90.1兆元，均改寫歷史新猷；三、台積電收盤價1,285元、市值33.3兆元，創史上新高。

第四，電子類股指數攀高至1,502.83點，創史高；第五，半導體類股指數在台積電大漲創高帶動下，上衝至765.62點，雙雙再創新猷。

三大法人進出方面，昨日共計買超台股172.2億元。其中外資買超121.5億元，轉賣為買；投信賣超49.8億元，連18賣、累計賣超598.2億元；自營商買超100.6億元，轉賣為買。八大公股行庫則逢高調節，賣超47.6億元。

綜合富邦投顧董事長陳奕光、統一投顧董事長黎方國、永豐投顧總經理李學詩等看法，FOMC會議結果符合市場預期，降息循環啟動將有利於市場資金動能添柴加薪，帶動風險性資產表現。

另一方面，台股目前「高過前高、低不破前低」的多頭格局並未改變，加上融券張數8月來大增逾30%，軋空行情蓄勢再起，且2026年台股企業獲利年增率仍超過二位數，配合新台幣近來再度升值，有利外資持續買超，均將成為助推台股挑戰26,000點新高的催化劑。

