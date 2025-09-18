Fed啟動降息 新興市場股債迎利多

快訊

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

美國聯準會（Fed）17日降息1碼（即0.25個百分點）至4%-4.25%、結束連五凍，符合市場預期。法人指出，Fed仍可望持續降息，資金寬鬆，對新興市場股債資產都是利多。

Fed官員預估年底前還將降息2碼，同時上修今、明、後三年美國經濟成長率至1.6%-1.9%（原估1.4%-1.8%），雖維持今年核心預估通貨膨脹率3.1%，但上修明年通膨至2.6%（原估2.4%）。Fed主席鮑爾表示，這次屬於「風險管理式降息」，目的在避免就業市場進一步降溫。

景順亞太區環球市場策略師趙耀庭指出，在Fed這一輪新的寬鬆周期中，投資人應維持多元化投資組合，並可選擇性增加新興市場股票及當地貨幣計價債券的配置。

趙耀庭表示，若Fed在年底前持續降息，可能進一步壓低美元走勢，為亞洲央行創造更多降息空間。在美元走弱、亞太地區貨幣政策趨於寬鬆，以及油價回落的情況下，新興市場往往表現優於成熟市場。目前，新興市場股票評價約為成熟市場的三分之二，具備良好投資價值。

在債券方面，富蘭克林投顧表示，Fed重啟降息，不僅有利於美元計價債市，也可嘉惠各類債市。尤其，利差優勢減少，不利於美元，但有助於新興市場產生匯兌收益。

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金經理人哈森泰博（Michael Hasenstab）表示，即使美元今年以來明顯貶值，但預期中期仍將進一步貶值，原因在於美元評價仍偏貴，加上循環性因素（Fed降息及景氣走緩）及結構性因素（財政與經常帳雙赤字）都不利於美元。

Fed 降息 新興市場

