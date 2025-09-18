自營商率先點火作帳 這些個股都瘋狂飆漲

時序邁入9月中下旬，包括投信、自營商、集團等作帳蓄勢待發。其中，自營商已率先啟動作帳行情，近來點火包括台積電（2330）、南亞科（2408）、群聯（8299）、華邦電（2344）、環球晶（6488）、雙鴻（3324）等個股，激勵股價強勢井噴，成為市場投資人熱議的焦點。

台股多頭勢盛，9月來不斷創高走揚，不少績優題材股在法人買盤的催動下也恣意狂飆，成為投資人追捧的亮點。深入剖析籌碼面動向，可以發現諸多檯面上的飆股，背後多有自營商提前作帳買盤的身影。

觀察近周自營商作帳的焦點，依買超金額排序，其中以台積電的25.6億元最多。由於台積電營運前景正向，且又是國際大行必買的焦點，因此自營商買超台積電，除了同步看好外，更有搶搭大行順風車的意味。

其次是南亞科的17.6億元，排名第三的則是群聯的9.9億元；而買超第四至第十大個股，分別為華邦電、環球晶、雙鴻、京城銀（2809）、台達電（2308）、南電（8046）、譜瑞-KY（4966）等，金額介於3.2億元至9.4億元之間。

觀察自營商買超的前十大標的，除了京城銀外，另外九檔均為科技股，其中又以AI與記憶體股最多。由於AI長線正向樂觀，記憶體產業也否極泰來，產品報價接連走高，成為引爆自營買盤率先點火作帳的主因。