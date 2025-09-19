就市論勢／半導體、AI 零組件 搶鏡

盤勢分析

FOMC宣布降息1碼，將基準利率下調至4%至4.25%區間，重新啟動降息循環。聯準會（Fed）主席鮑爾表示，本次降息主要考量經濟成長放緩及就業市場降溫等多重因素，未來降息步伐將視經濟數據變化而定，市場預期今年仍有2碼降息機會。

雖然近期美國就業增速明顯放慢，但整體經濟仍保持穩健，預期降息後有機會帶動就業回穩，因降息循環重啟，也有助股市資金面活絡。

台股方面，9月在台積電（2330）領軍下，加權指數持續創新高，逐漸擺脫上半年因川普關稅政策導致產業產能配置的不確定性。輝達GB300相關供應鏈已開始量產，預計第4季將進一步提升產能。同時隨新一代Rubin規格晶片在未來推出，功耗明顯增加，對高速傳輸、散熱系統和電源供應要求也隨之提升，有望助台股相關族群持續走揚。

投資建議

投資策略維持選股不選市。布局上，聚焦財報與展望正向的AI伺服器相關供應鏈，同時關注獲利成長顯著的零組件及ODM廠，中長期仍看好半導體、AI零組件等規格提升而受惠的相關供應鏈。