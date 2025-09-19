就市論勢／半導體、AI 零組件 搶鏡

經濟日報／ 楊孟喬（統一經建基金經理人）

盤勢分析

FOMC宣布降息1碼，將基準利率下調至4%至4.25%區間，重新啟動降息循環。聯準會（Fed）主席鮑爾表示，本次降息主要考量經濟成長放緩及就業市場降溫等多重因素，未來降息步伐將視經濟數據變化而定，市場預期今年仍有2碼降息機會。

雖然近期美國就業增速明顯放慢，但整體經濟仍保持穩健，預期降息後有機會帶動就業回穩，因降息循環重啟，也有助股市資金面活絡。

台股方面，9月在台積電（2330）領軍下，加權指數持續創新高，逐漸擺脫上半年因川普關稅政策導致產業產能配置的不確定性。輝達GB300相關供應鏈已開始量產，預計第4季將進一步提升產能。同時隨新一代Rubin規格晶片在未來推出，功耗明顯增加，對高速傳輸、散熱系統和電源供應要求也隨之提升，有望助台股相關族群持續走揚。

投資建議

投資策略維持選股不選市。布局上，聚焦財報與展望正向的AI伺服器相關供應鏈，同時關注獲利成長顯著的零組件及ODM廠，中長期仍看好半導體、AI零組件等規格提升而受惠的相關供應鏈。

降息

延伸閱讀

聯準會決議降息1碼 投資人謹慎觀望「亞股走勢不一」

聯準會降息1碼 童子賢：衡量物價就業取得微妙平衡

聯準會降息1碼 年內可能再降2次 鮑爾：下行風險成事實

Fed降息／鮑爾指移民政策致就業不振 米倫唯一籲降2碼

相關新聞

五大利多發酵 台股創新高攻向26,000

美國聯準會宣布將息1碼，正式啟動降息循環，激勵台股昨（18）日開高走高，終場大漲331點、收25,769點，再創歷史新高...

自營商率先點火作帳 這些個股都瘋狂飆漲

時序邁入9月中下旬，包括投信、自營商、集團等作帳蓄勢待發。其中，自營商已率先啟動作帳行情，近來點火包括台積電（2330）...

台股作帳行情 點火

時序邁入9月中下旬，投信、自營商、集團等作帳蓄勢待發。自營商率先啟動作帳行情，近來點火題材股，激勵台積電、南亞科、群聯、...

雙優強勢股 後勁十足

美聯準會降息1碼，激勵台股昨（18）日大漲，終場收最高25,769點，再創歷史新高，專家表示，台股攻高，建議挑選基本面、...

就市論勢／半導體、AI 零組件 搶鏡

FOMC宣布降息1碼，將基準利率下調至4%至4.25%區間，重新啟動降息循環。聯準會（Fed）主席鮑爾表示，本次降息主要考量經濟成長放緩及就業市場降溫等多重因素，未來降息步伐將視經濟數據變化而定，市場預期今年仍有2碼降息機會。

券商8月獲利月增逾16％

臺灣證券交易所昨（18）日公布，受惠台股8月熱絡，全體證券商單月稅後純益繳出亮眼成績達150.33億元，較上月成長16....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。