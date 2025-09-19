券商8月獲利月增逾16％

臺灣證券交易所昨（18）日公布，受惠台股8月熱絡，全體證券商單月稅後純益繳出亮眼成績達150.33億元，較上月成長16.7%。儘管單月獲利回溫，累計今年前八月仍受上半年市場修正影響，較去年同期衰退超過16%。

8月大盤總成交值約9.425兆元，較前一個月增加18.7％，帶動券商經紀業務收入，手續費收入較上月成長18.8%。券商自營業務也表現不俗，透過出售證券及評價利益，單月淨利成長4.47億元、月增8.2％。承銷業務同樣強勁，淨利較上月成長1.82億元、月增20%。

儘管8月獲利出色，但今年前八月全體證券商稅後純益618.45億元，較去年同期衰退120.24億元、年減16.2%。

法人指出，主因4月市場大幅修正讓投資人轉趨保守，大盤總成交值減少，導致券商經紀業務手續費收入較去年同期衰退。自營業務出售證券利益也較少，淨利年減29.2%，減少了62.33億元 。承銷業務淨利同樣較去年同期衰退5.9%，減少3.29億元 。

從個別券商表現來看，8月獲利前十強中，元大證券以單月稅後純益24.71億元穩居龍頭，前八月獲利高達140.16億元，每股稅後純益（EPS）2.13元。緊隨其後的是凱基證券，8月獲利16.61億元，前八月累積67.83億元、EPS 3.73元。富邦證券以8月獲利11.7億元，累計前八月獲利64.7億元居第三，EPS達3.98元，從EPS角度是最賺錢券商。

整體來看，券商獲利與台股市場動能緊密相連。法人分析，8月股市強勁反彈，顯示只要市場成交量能回升，券商營運便能迅速回暖。至於未來券商獲利能否持續擺脫上半年低迷，將取決於台股後續走勢與投資人信心。