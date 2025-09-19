精誠+群益證 推AI個股分析

群益證（6005）與精誠昨（18）日聯手發表全台首創的創新金融科技服務「AI問問」，將決策式AI技術導入證券平台，為台灣券商開啟智慧投資決策新時代。

群益金鼎證券總經理李文柱表示，即時掌握客戶需要，提供優良且有價值的服務，正是群益長期堅守的核心價值。群益金鼎證券自行開發交易App「群益贏家Pro」在今年5月上線後，首周即衝上金融類App商店排行榜前三名，展現群益的強勁實力。

李文柱指出，順應現代投資人對AI服務的期待，在「群益贏家Pro」推出 「AI問問」個股分析新功能。

「AI問問」主打結合決策式AI技術，即時生成個股重點摘要，內容聚焦「個股六大面向」，涵蓋單一標的的成長機會和潛在風險等重點資訊，大幅提升投資決策效率。

精誠資訊董事長林隆奮指出，AI技術正加速改變金融產業運作模式。透過決策式AI的導入，不僅讓投資人能以更直覺方式獲取市場重點，也展現AI在實際業務情境的落地應用。

精誠長期致力AI研發與跨產業推廣，未來將持續攜手金融業者，共同推動數位金融創新生態系。