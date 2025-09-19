精誠+群益證 推AI個股分析

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

群益證（6005）與精誠昨（18）日聯手發表全台首創的創新金融科技服務「AI問問」，將決策式AI技術導入證券平台，為台灣券商開啟智慧投資決策新時代。

群益金鼎證券總經理李文柱表示，即時掌握客戶需要，提供優良且有價值的服務，正是群益長期堅守的核心價值。群益金鼎證券自行開發交易App「群益贏家Pro」在今年5月上線後，首周即衝上金融類App商店排行榜前三名，展現群益的強勁實力。

李文柱指出，順應現代投資人對AI服務的期待，在「群益贏家Pro」推出 「AI問問」個股分析新功能。

「AI問問」主打結合決策式AI技術，即時生成個股重點摘要，內容聚焦「個股六大面向」，涵蓋單一標的的成長機會和潛在風險等重點資訊，大幅提升投資決策效率。

精誠資訊董事長林隆奮指出，AI技術正加速改變金融產業運作模式。透過決策式AI的導入，不僅讓投資人能以更直覺方式獲取市場重點，也展現AI在實際業務情境的落地應用。

精誠長期致力AI研發與跨產業推廣，未來將持續攜手金融業者，共同推動數位金融創新生態系。

AI 群益

相關新聞

五大利多發酵 台股創新高攻向26,000

美國聯準會宣布將息1碼，正式啟動降息循環，激勵台股昨（18）日開高走高，終場大漲331點、收25,769點，再創歷史新高...

自營商率先點火作帳 這些個股都瘋狂飆漲

時序邁入9月中下旬，包括投信、自營商、集團等作帳蓄勢待發。其中，自營商已率先啟動作帳行情，近來點火包括台積電（2330）...

台股作帳行情 點火

時序邁入9月中下旬，投信、自營商、集團等作帳蓄勢待發。自營商率先啟動作帳行情，近來點火題材股，激勵台積電、南亞科、群聯、...

雙優強勢股 後勁十足

美聯準會降息1碼，激勵台股昨（18）日大漲，終場收最高25,769點，再創歷史新高，專家表示，台股攻高，建議挑選基本面、...

就市論勢／半導體、AI 零組件 搶鏡

FOMC宣布降息1碼，將基準利率下調至4%至4.25%區間，重新啟動降息循環。聯準會（Fed）主席鮑爾表示，本次降息主要考量經濟成長放緩及就業市場降溫等多重因素，未來降息步伐將視經濟數據變化而定，市場預期今年仍有2碼降息機會。

券商8月獲利月增逾16％

臺灣證券交易所昨（18）日公布，受惠台股8月熱絡，全體證券商單月稅後純益繳出亮眼成績達150.33億元，較上月成長16....

