雙優強勢股 後勁十足

美聯準會降息1碼，激勵台股昨（18）日大漲，終場收最高25,769點，再創歷史新高，專家表示，台股攻高，建議挑選基本面、籌碼面兼具強勢股，如南亞科（2408）、矽統、聯鈞等，有望跟隨整體盤勢一同水漲船高。

台股昨受惠美國降息激勵開高，盤中電子權值股走高，拉升指數，最終指數收在最高，漲331點，收在25,769點，漲幅1.3%，成交量擴增至4,553億元。

法人表示，就技術面觀察，台股昨日價漲量增，創歷史新高，KD值重新向上，均線維持多頭排列，加上量能在連續四天不及5日均量後重新帶量上攻，多頭氣勢強，短線將持續沿5日線攀升。

經篩選近五日法人買超逾千張，股價呈現上漲，加上累計今年前八月營收成長，共計南亞科、彩晶、威剛、矽統、愛普*、聯鈞、愛山林、雙鴻、瀚宇博、儒鴻等十檔個股。

觀察法人買超方面，南亞科最受青睞，近五日大舉買超14.8萬張，彩晶、威剛分別有1.2萬、1.1萬張的買超，其餘矽統買超8,952張，愛普*、聯鈞、愛山林、雙鴻等皆買逾3,000張。

記憶體族群漲價潮延續，而且在國際大廠紛紛停產DDR4的情況之下，台廠具有轉單效應，因此，在DDR4仍為主流記憶體架構、短期替代性有限背景下，現貨與合約價格同步走揚，吸引資金大舉湧入，如南亞科、威剛、愛普*等股價表現亮眼。

另外，散熱方面，目前供應鏈的GB300液冷產品已開始拉貨，雙鴻6月小量出貨相關產品，預估放量時間落在第4季。受惠AI伺服器大量採用液冷，預期雙鴻全年伺服器液冷營收將超過三成，超越氣冷成為貢獻最大主力產品。