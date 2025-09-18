AI驅動與資金效益雙引擎 台股多頭行情可望延續至明年

美國聯準會近日利率會議如市場預期降息1碼，最新利率點陣圖顯示今年尚有2碼降息空間。合庫台灣高科技基金經理人顧克勤表示，從過去經驗來看，降息通常有利於市場資金動能，帶動風險性資產表現，台股在資金效益及AI驅動的企業獲利支撐下，多頭行情有續航力，預期將延續到明年。

顧克勤指出，8月台灣景氣呈現外冷內溫的態勢，儘管出口面臨全球貿易壁壘的挑戰，不過內需市場仍穩健，為整體經濟提供了支撐。主計處8月上修今年GDP成長率至4.45%，中經院預估全年約3.05%，顯示台灣經濟具備上行空間，在半導體及AI相關擴展的引領下走向另一階段的結構性成長。

台股在這股AI浪潮推動下，大盤指數頻創新高，顧克勤認為，雖然台股短線可能因估值偏高而震盪難免，惟中長期來看結構性多頭架構不變仍具支撐力道，後市表現空間可期，尤其看好電源供應器、伺服器、PCB、CCL、散熱模組、機殼、滑軌及探針卡等AI供應鏈，以及隨著台積電加速海外布局投資與擴廠受惠的廠務工程等設廠供應鏈族群。