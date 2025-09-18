快訊

將共同設計晶片 輝達砸50億美元入股英特爾…台積ADR盤前跌

漲聲預備？電價審議會明登場 民生電價擬微調「平均調幅曝光」

等不到愛妻返家…5旬婦散步誤踩「化骨水」慘死 溶液遭棄置10年

AI驅動與資金效益雙引擎 台股多頭行情可望延續至明年

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
表：今年來報酬率前十強台股科技基金。經濟日報製表
表：今年來報酬率前十強台股科技基金。經濟日報製表

美國聯準會近日利率會議如市場預期降息1碼，最新利率點陣圖顯示今年尚有2碼降息空間。合庫台灣高科技基金經理人顧克勤表示，從過去經驗來看，降息通常有利於市場資金動能，帶動風險性資產表現，台股在資金效益及AI驅動的企業獲利支撐下，多頭行情有續航力，預期將延續到明年。

顧克勤指出，8月台灣景氣呈現外冷內溫的態勢，儘管出口面臨全球貿易壁壘的挑戰，不過內需市場仍穩健，為整體經濟提供了支撐。主計處8月上修今年GDP成長率至4.45%，中經院預估全年約3.05%，顯示台灣經濟具備上行空間，在半導體及AI相關擴展的引領下走向另一階段的結構性成長。

台股在這股AI浪潮推動下，大盤指數頻創新高，顧克勤認為，雖然台股短線可能因估值偏高而震盪難免，惟中長期來看結構性多頭架構不變仍具支撐力道，後市表現空間可期，尤其看好電源供應器、伺服器、PCB、CCL、散熱模組、機殼、滑軌及探針卡等AI供應鏈，以及隨著台積電加速海外布局投資與擴廠受惠的廠務工程等設廠供應鏈族群。

AI 台股 降息

延伸閱讀

聯準會決議降息1碼 投資人謹慎觀望「亞股走勢不一」

Fed降息 台股再飆新高還能追？法人點一前提：多頭格局將持續

聯準會降息1碼 年內可能再降2次 鮑爾：下行風險成事實

Fed降息／美房貸、車貸、信用卡利率 短期還不會受影響

相關新聞

聯準會明示「經濟風險」...對股市反而是利多？狄驤：有可能出現軋空行情

FED罕見明示經濟風險，將成為市場利多？ 9月FOMC會議如期降息一碼，但更重要的是利率點陣圖顯示，多數FED官員認為今年還會再降息兩碼，符合市場看好年底前總共降息三碼的預期。 FED轉鴿的主因是看到了就業市場風險上升，失業率已經升至4.3%，平均就業人數僅有2.9萬人。

降息保守、長率嚴防...聯準會釋3訊號 善甲狼解讀：內部拉扯比降幾碼更關鍵

先說這次完全符合我的預期，整體釋放出來的訊息，我覺得看起來挺不錯的。 Fed 九月會議大致釋放三個訊號：

降息1碼符合預期！辣媽「利多已出盡」：除非有意外、長債利率才有望下降

美國聯準會主席宣布，將基準利率下調1碼（0.25%），並預計今年還會再降息兩次，符合市場預期。 主席鮑爾指出，就業市場出現越來越多疲弱跡象，這也是官員們決定開始降息的原因。 聯邦公開市場委員會（FOMC）以 11 比 1 通過決議，將聯邦基金利率目標區間降至 4%～4.25%，只有一位理事 Stephen Miran 投下反對票，他是川普提名的聯準會理事，投下反對票是因為，他主張應該降息兩碼(0.5%)。

預期Fed降息效應 台股迎新資金行情

台股16日創新高之後，昨（17）日回檔逾百點，惟隨著聯準會即將啟動降息循環，使得資金由銀行轉入股市，伴隨投信或集團第3季...

瑞銀：台股不便宜 AI添動能企業獲利看升

瑞銀台灣企業論壇登場，聚焦AI與產業轉型新契機。瑞銀預估，台灣今年經濟成長率將達5%，2026年則為2.9%，台股本益比...

AI驅動與資金效益雙引擎 台股多頭行情可望延續至明年

美國聯準會近日利率會議如市場預期降息1碼，最新利率點陣圖顯示今年尚有2碼降息空間。合庫台灣高科技基金經理人顧克勤表示，從...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。