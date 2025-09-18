外資買超121億元 買鴻海2.5萬張最多、但僅買超台積電907張

台股18日收在最高的25,769.36點， 上漲331.11點， 再創歷史新高，三大法人中僅投信賣超，外資則是買超121.53億元，統計外資買超最多的個股為鴻海（2317），單日買超25,383張，其次則是買超台新新光金， 近期強漲的華邦電（2344）則居外資買超個股第三名，但是寫下收盤新高價的台積電（2330）卻僅獲外資買超907張。

美國聯準會降息1碼符合預期，台股18日開高，早盤以25,543.17點開出，權王台積電早盤以1,275元開出， 終場收在1,285元，追平盤中天價，但卻是收盤的歷史新高價；台積電最後一盤再往上拉升，進一步推升台股大盤指數收在最高的25,769.36點，上漲331.11點，漲幅1.3%， 創下歷史新高。

統計三大法人買超167.57億元，包括外資及陸資（不含外資自營商）買超121.54億元，投信賣超54.59億元；自營商買超（合計）100.63億元，其中自營商（自行買賣）買超38.51億元、自營商（避險）買超62.12億元。

統計外資買超前十名個股，鴻海開低走高盤中翻紅，終場以215元收盤，上漲3元， 漲幅1.42%，外資買超25,383張， 居買超個股冠軍，其次是買超台新（2887）新光金（2887）23,246張，華邦電收在漲停32.3元，外資買超12,739張。