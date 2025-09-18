快訊

多數人沒聽過…這檔晶片股一周突大漲近30% 分析師：還有上漲空間

五月天促F4復出爆喊卡？朱孝天「太愛講」害破局 相信音樂這麼說

陰莖增大術奪命！檢昨下令逮捕丁斌煌 50歲男相驗仍無法確定死因

外資買超121億元 買鴻海2.5萬張最多、但僅買超台積電907張

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
外資賣超前十名。（資料來源：證交所）
外資賣超前十名。（資料來源：證交所）

台股18日收在最高的25,769.36點， 上漲331.11點， 再創歷史新高，三大法人中僅投信賣超，外資則是買超121.53億元，統計外資買超最多的個股為鴻海（2317），單日買超25,383張，其次則是買超台新新光金， 近期強漲的華邦電（2344）則居外資買超個股第三名，但是寫下收盤新高價的台積電（2330）卻僅獲外資買超907張。

美國聯準會降息1碼符合預期，台股18日開高，早盤以25,543.17點開出，權王台積電早盤以1,275元開出， 終場收在1,285元，追平盤中天價，但卻是收盤的歷史新高價；台積電最後一盤再往上拉升，進一步推升台股大盤指數收在最高的25,769.36點，上漲331.11點，漲幅1.3%， 創下歷史新高。

統計三大法人買超167.57億元，包括外資及陸資（不含外資自營商）買超121.54億元，投信賣超54.59億元；自營商買超（合計）100.63億元，其中自營商（自行買賣）買超38.51億元、自營商（避險）買超62.12億元。

統計外資買超前十名個股，鴻海開低走高盤中翻紅，終場以215元收盤，上漲3元， 漲幅1.42%，外資買超25,383張， 居買超個股冠軍，其次是買超台新（2887）新光金（2887）23,246張，華邦電收在漲停32.3元，外資買超12,739張。

不過，台積電雖是推升大盤創歷史新高的主要動能，股價也追平盤中天價，寫下收盤歷史新高，但外資卻僅買超907張，投信賣超91張， 自營商買超916張，三大法人合計買超1,732張。

外資買超前十名。（資料來源：證交所）
外資買超前十名。（資料來源：證交所）

外資 鴻海 台積電

延伸閱讀

涉國安重罪！台積電（2330）工程師遭續押…律師：情感理由難脫罪責

台積電（2330）現在才進場很韭？網：3年後3千現在不買嗎

傳蘋果包下台積電2026年2奈米過半產能 業界看關鍵在這

傳嘉義先進封裝二廠喊停 台積電：在台投資計畫不變

相關新聞

聯準會明示「經濟風險」...對股市反而是利多？狄驤：有可能出現軋空行情

FED罕見明示經濟風險，將成為市場利多？ 9月FOMC會議如期降息一碼，但更重要的是利率點陣圖顯示，多數FED官員認為今年還會再降息兩碼，符合市場看好年底前總共降息三碼的預期。 FED轉鴿的主因是看到了就業市場風險上升，失業率已經升至4.3%，平均就業人數僅有2.9萬人。

降息保守、長率嚴防...聯準會釋3訊號 善甲狼解讀：內部拉扯比降幾碼更關鍵

先說這次完全符合我的預期，整體釋放出來的訊息，我覺得看起來挺不錯的。 Fed 九月會議大致釋放三個訊號：

降息1碼符合預期！辣媽「利多已出盡」：除非有意外、長債利率才有望下降

美國聯準會主席宣布，將基準利率下調1碼（0.25%），並預計今年還會再降息兩次，符合市場預期。 主席鮑爾指出，就業市場出現越來越多疲弱跡象，這也是官員們決定開始降息的原因。 聯邦公開市場委員會（FOMC）以 11 比 1 通過決議，將聯邦基金利率目標區間降至 4%～4.25%，只有一位理事 Stephen Miran 投下反對票，他是川普提名的聯準會理事，投下反對票是因為，他主張應該降息兩碼(0.5%)。

預期Fed降息效應 台股迎新資金行情

台股16日創新高之後，昨（17）日回檔逾百點，惟隨著聯準會即將啟動降息循環，使得資金由銀行轉入股市，伴隨投信或集團第3季...

瑞銀：台股不便宜 AI添動能企業獲利看升

瑞銀台灣企業論壇登場，聚焦AI與產業轉型新契機。瑞銀預估，台灣今年經濟成長率將達5%，2026年則為2.9%，台股本益比...

AI驅動與資金效益雙引擎 台股多頭行情可望延續至明年

美國聯準會近日利率會議如市場預期降息1碼，最新利率點陣圖顯示今年尚有2碼降息空間。合庫台灣高科技基金經理人顧克勤表示，從...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。